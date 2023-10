Morán apela a una reunión con Seiasa para obtener subvenciones para el Canal Bajo del Bierzo

Eduardo Morán en la presentación de las obras en la carretera del canal Bajo del Bierzo. / QUINITO

El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, celebró este sábado el anuncio del inicio de las obras de modernización de regadíos del Canal Bajo del Bierzo para la próxima primavera, aunque, igual que hiciera un día antes su colega de Carracedelo, Raúl Valcarce, matizó el proyecto que está en marcha con los regantes bercianos.

“Es importante que el Gobierno de España confirme su apuesta por la modernización de regadíos”, aseguró Morán, “pero es verdad que hay que poner las cosas en su lugar y hay que recordar que cada uno tiene su parte de responsabilidad”. En ese sentido, el alcalde de Camponaraya puso el punto de mira en la Junta de Castilla y León, recordando que “llegamos tarde al reparto de los fondos europeos porque la Junta engañó durante muchos años a los bercianos, especialmente a los regantes del Canal Bajo”.

Morán señaló que “llegamos tarde a la primera y a la segunda fase porque no fue una apuesta de la Junta. Después de mucha presión llegamos ahora a esta tercera fase, que no es de subvención, sino de apoyo económico en modelo de préstamo”. Por eso, “ahora estamos en esa pelea, por lo menos yo personalmente, con el presidente de Seiasa para que podamos participar en la parte de subvención y no sólo en la de préstamo, bien por renuncia de alguna otra comunidad de regantes o porque se pueda añadir alguna cantidad adicional”.

De este modo, Eduardo Morán considera que “es buena esa confirmación del apoyo, pero todavía hay cuestiones que matizar en ese convenio que todavía es un borrador. Espero que en diez o doce días podamos tener una reunión entre los regantes y Seiasa”.