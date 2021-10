“Me sorprende que los consultorios estén cerrados si Mañueco dijo que había dado orden para que se abriesen”, ironiza Morán

Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya y presidente de la Diputación de León. / QUINITO

“Me sorprende que los vecinos de Igüeña se manifiesten hoy, porque el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dijo el Día de la Encina que había dado orden para que se abriesen los consultorios y, como confío en él, daba por hecho que estaban abiertos”, ironizó hoy el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, quien explicó que lo que ha hecho el Gobierno autonómico es “derivar a las diputaciones para que informen de la situación de los consultorios y hagan propuestas de atención sanitaria”.

En este sentido, Eduardo Morán explicó que mantuvo una primera reunión con el anterior delegado territorial, Juan Martínez Majo, y su equipo, donde se le trasladó la propuesta de “recabar información”, para en un espacio de tiempo de prudente, esta semana quizá, reunirse con la nueva delegada y “aportar documentación y ver qué posibilidades hay para solucionar situación tan anómala”.

Para ello, el equipo de Gobierno de la institución provincial trasladó esta petición a los grupos políticos para que tengan contacto directo con sus grupos municipales. Algo que el PSOE también ha hecho y que ha dejado claro que “hay muchos consultorios cerrados desde inicio pandemia y que no se han vuelto a recuperar”, aunque la provincia “ya arrastraba la situación de falta de profesionales por la no sustitución de bajas de profesionales”. Así, por ejemplo, en Camponaraya hay un único profesional para 3.400 tarjetas sanitarias, ya que “hay una baja por enfermedad que no van a relevar”.