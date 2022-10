Morán defiende la utilidad de la Mesa por León

Eduardo Morán. / QUINITO

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, defendió este jueves la utilidad de la Mesa por León como “órgano para trabajar por el futuro de la provincia”, después de que la dimisión de su presidenta, Humildad Rodróguez, haya desatado una catarata de críticas y peticiones de disolución.

Morán concedió que tras la marcha de Rodríguez “habrá que ver qué hacemos con la Mesa por León, pero por ejemplo la Diputación tenía un compromiso para financiar a medias con la Junta un trabajo que hemos encargado a Tragsa y ya está iniciado, hay un documento base de trabajo y vamos a seguir adelante con él”.

El presidente provincial remarcó que en este asunto “cada uno tiene que tener su parte de responsabilidad y su parte de culpa. Ahora es muy fácil decir que ya se sabía que la Mesa por León no tenía futuro, estamos acostumbrados, no pasa nada y asumimos la parte que nos toca. Pero también es verdad que algunos que ahora exigen o son los sabios que ya sabían lo que iba a ocurrir pusieron a disposición de Humildad Rodríguez una serie de personas que no han frucitificado y ella ha trabajado en solitario, sin el apoyo de las personas que la iban a ayudar y entiendo su cansancio”.

Por eso, Morán defendió que “este instrumento, llámese mesa o no, que otros decidieron poner en marcha y al que nos sumamos, puede seguir trabajando aunque haya tenido momentos de parálisis. Es un buen órgano para trabajar por el futuro de la provincia. No hemos perdido todo este tiempo, se ha estado trabajando, aunque probablemnte no al ritmo que se debería, y eso no se puede desaprovechar”.

Parque agroalimentario del Bierzo

Por otro lado, Eduardo Morán aprovechó para afear el papel de la Junta de Castilla y León respecto al parque agroalimentario del Bierzo después de que el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, dijera el pasado martes que no van a seguir adelante con el proyecto.

Morán recordó que “el parque agroalimentario es una deuda histórica de la Junta y le recuerdo al consejero que fue la propia Junta la que hizo el ofrecimiento y durante muchos años nos ha dicho que sí se iba a hacer. El consejero dijo recientemente que no se va a hacer y además, y yo creo que ahí no tiene la información adecuada, dice que no se va a hacer porque no se reclama desde el sector empresarial. Creo que todos sois conscientes de que eso no es cierto”.

El presidente de la Diputación de León recalcó que “el sector agroalimentario es el presente y el futuro del Bierzo, ha asentado población y sigue creciendo, lentamente, pero sigue creciendo y ha sabido aguantar como nadie las crisis provocadas por la pandemia y por la guerra de Ucrania”.