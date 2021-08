Morán descarta apoyar la moción por la autonomía leonesa

El presidente de la Diputación de León recuerda que el pacto de gobierno con UPL consta de 24 puntos entre los que no se encuentra la moción pro-autonomía

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán. / Ical

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, anunció este martes que no apoyará la moción por la autonomía leonesa que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) pretende presentar en la institución provincial, tras su aprobación desde diciembre de 2019 en una cuarentena de ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de la capital.

“No voy a apoyar esa moción”, confesó Morán durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Castilla y León, señalando que su postura “ha sido siempre la misma” en ese sentido pero recordando, no obstante, que se considera “tan leonesista como el que más” y que cada día hace “leonesismo, trabajando por la provincia para mejorar la calidad de vida de los leoneses”.

“Esa es la función que me han encomendado tanto los alcaldes y concejales de León como el PSOE, que me ha elegido para ser presidente” de la institución provincial.

Un puesto al que accedió a través de un pacto de gobierno con UPL que, apuntó, “se basa en 24 puntos con los que me he comprometido, no solo yo sino todo el equipo de gobierno y el PSOE”, pero entre los que recordó que “no está la moción leonesista” que en los últimos meses se ha presentado en varios ayuntamientos de la provincia y que UPL pretende sacar adelante también en la Diputación de León.