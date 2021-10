Morán espera que la licitación de la reforma de Leitariegos se inicie antes de fin de año

Estación de esquí de Leitariegos / Ical

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, trasladó este lunes su deseo de que la licitación de las obras del proyecto de modernización y mejora de la estación de esquí Valle Laciana-Leitariegos se inicie antes de finalice el año 2021.

Eduardo Morán aseguró que “uno de los proyectos más importantes” para Villablino es esta reforma de Leitariegos que “estaba en cartera pero no avanzaba”. No obstante, tras pasar un proceso medioambiental “largo y complejo con muchas alegaciones sectores ecológicos”, ahora mismo ya está la autorización administrativa, por lo que se están llevando a cabo pequeñas actuaciones que recomienda al proyecto. A partir de ello, se empezará la licitación.

No obstante, el presidente recordó que la institución provincial está pendiente de que el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) apruebe la prórroga hasta 2023 del plazo para ejecutar las obras, porque “si no se aprueba no se dispondría de los fondos suficientes para ello”.