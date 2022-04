Morán ve con preocupación el inicio del nuevo gobierno de Mañueco

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán. / Campillo

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, manifestó este lunes su "tristeza en lo personal y preocupación en lo institucional" ante el inicio del nuevo gobierno de coalición en Castilla y León, que comenzará oficialmente este martes con la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta: "Vengo trabajando muchos años como socialista para que las personas seamos cada vez más libres y quienes van a ayudar a Mañueco y a condicionarle ya ha dicho públicamente que no sólo se van a preocupar de sus atribuciones de gobierno, sino que también harán un seguimiento al resto de consejerías".

Morán señaló que "respeto la decisión tomada en las urnas", pero "vamos a ver lo que ocurre, porque las políticas de la Junta condicionan tanto a la Diputación como a los ayuntamientos y denunciaremos lo que no nos guste", insistiendo en que la coalición PP-Vox supone "un paso atrás en materia de libertades. Castilla y León somos el conejillo de indias del PP de España, que va en contra del PP de Europa, y espero que en la próxima contienda electoral lo paguen".

En este sentido, aseguró que "Feijóo es un lobo con piel de cordero" e insistió en que "no hemos trabajado tanto para que un partido de extrema derecha venga a decir que no vale para nada, y encima cuando han dicho que si consiguen los votos necesarios van a hacer desparecer las comunidades autónomas. No deberían estar en estas instituciones si no creen en ellas, y menos cobrando", añadió, en referencia a Vox.

El presidente provincial también recalcó que "los castellanos y leoneses no les importamos nada, por lo menos los leoneses, y por ende también los bercianos, por lo que trabajaremos para ser autosuficientes". Por último, Eduardo Morán manifestó su esperanza en que "pronto se les vea la cara y alguien con sentido en el PP tome medidas para que no se vuelva a repetir. Bienvenido sea ser sus conejillos de indias si se dan cuenta de que este pacto es un error del PP rancio de Castilla y León".