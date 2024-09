Moreno acusa a PSOE y Vox de “torpedear” la labor del equipo de gobierno

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, acusó a PSOE y Vox de aliarse para “torpedear la labor del equipo de gobierno”, después de que el voto en contra de ambas formaciones en la comisión de Hacienda de este lunes dictaminara negativamente sus propuestas para redistribuir las dedicaciones de los concejales del PP y la modificación de las tasas de los puestos del mercado.

“Llama la atención que en determinados asuntos el PSOE y la portavoz de Vox, Patricia González, se pongan de acuerdo en determinados asuntos para torpedear la labor del equipo de gobiern”, aseguró Moreno, que añadió que “no es la primera vez y me temo que no será la última porque en el fondo tanto la señora González como el grupo socialista se necesitan mutuamente. Hacen el teatrillo de ponerse verdes en los plenos, pero en el fondo están unidos y pactan, como acabamos de comprobar en el día de hoy, para poner palos en la rueda”.

El concejal ‘popular’ criticó especialmente a la portavoz de Vox, a la que definió como “paracaidista política, que no es de Ponferrada, no conoce Ponferrada y le da igual todo. No obstante, tengo que decir que su voto seguro que sería distinto si siguiese cobrando un salario del Ayuntamiento”.

En cuanto al PSOE, Moreno hizo hincapié en “su capacidad para hacer una cosa y votar la contraria”, recordando que “ellos en el mandato anterior hicieron un reparto de la dedicación exclusiva del compañero Pedro Fernández Robles y no pasó nada. Es entendible, el equipo de gobierno, dentro de sus posibilidades, distribuye las dedicaciones que tiene asignadas y eso es lo que estamos intentando hacer nosotros”.

En ese sentido, Luis Antonio Moreno explicó que “no hay ningún incremento, como dice la señora González, ni un céntimo de euro. Lo único que estamos haciendo es una redistribución de las dedicaciones. No les gusta y con eso tenemos que contar y tendrán que dar las explicaciones oportunas”, finalizó.