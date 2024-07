Moreno asegura que la devolución del IVA de Pongesur “no tendrá efectos prácticos” para el Ayuntamiento

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, aseguró este lunes que la devolución del IVA de la disolución de Pongesur que va a realizar la Agencia Tributaria “no tendrá ningún efecto práctico” en el día a día del consistorio, ya que “es una cuenta de la Agencia Tributaria con el Ayuntamiento en la que ahora mismo hay un debe y sobre ese debe se hace el apunte de la disolución”.

Moreno confirmó que “tenemos un informe preliminar de la Agencia Tributaria conforme nos van a devolver ese importe”, que asciende a 1.068.000 euros del año 2021, pero “efectos prácticos no tiene ninguno porque es una cantidad que no estaba presupuestada y no va a estarlo”.