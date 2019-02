Morticia. 25 años de elegancia

Óscar y Ana, en la barra del Morticia / QUINITO

El 6 de febrero de 1994 empezó en el barrio del Temple de Ponferrada la historia del Morticia, “aunque por problemas burocráticos no le pudimos cambiar el nombre” y por eso la historia del Morticia comienza en el Metrópolis. Ana y Óscar son el alma del Morticia. Juntos desde hace casi 30 años, hace 25 decidieron dar el paso y hacerse con el bar donde Óscar trabajaba desde la Nochevieja del 85 como pinchadiscos: “Era domingo e hicimos 4.000 pesetas de caja”. Detalles que no se olvidan.

Desde el primer día tuvieron claro lo que querían y lo han mantenido (y ampliado hasta el infinito) durante este cuarto de siglo: “La decoración era similar, jugando con negros, rojos y morados y una temática de cine de terror”. En las paredes del Morticia nos podemos encontrar con Freddy Krueger, Leatherface, Frankenstein, Pennywise, vampiros de diverso pelaje, momias… “No había nada así en Ponferrada. Podía funcionar o no, pero era lo que queríamos”, apunta Ana.

Abierto a todos

La personalidad es precisamente el punto fuerte del Morticia, Óscar y Ana saben lo que quieren y los clientes saben apreciarlo: “La clave es que nunca hemos sido un bar de moda”, señala Óscar, “creo que eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hemos sido siempre un bar de elegantes perdedores y no teníamos más ambición que llegar a fin de mes con nuestro negocio y levantarnos cada día al lado de la persona que quieres. No somos millonarios, pero tampoco es nuestra pretensión”.

Aunque a primera vista el Morticia pueda parecer un local centrado en un tipo concreto de música o clientela, lo cierto es que pocos bares pueden presumir de ser más heterodoxos en ambos aspectos: “Es cierto que viene mucha gente pensando que se va a encontrar un determinado tipo de música, pero Óscar es muy abierto en ese sentido”, asegura Ana, que también recuerda que “siempre hemos trabajado con todo tipo de clientes. Puede haber un punki y un señor trajeado en la barra y nadie se mira mal. En Ponferrada no te puedes cerrar a tener sólo un tipo de cliente, si lo hubiéramos hechos, probablemente habríamos cerrado hace 24 años”.

Tres locales, un solo Morticia

Volviendo a la historia del Morticia, la pareja ha pasado por tres locales en estos 25 años, comenzando por aquel Metrópolis en la calle del Oro cuando el barrio del Temple era uno de los centros de la noche ponferradina. En 1999, cinco años después de comenzar la aventura, se produce el primer traslado a la calle Conde los Gaitanes, a la vuelta de la esquina.

Aquel cambio se hizo en cuestión de días (“abrimos el domingo en el Metrópolis y el jueves inauguramos el nuevo”) y les permitió cambiar el nombre al Morticia que siempre habían deseado.

Diez años después, en 2009, llegó el cambio al local actual, en un barrio de La Rosaleda que empezaba a desperezarse: “Cuando vinimos había dos bares y nosotros, nos parecía que no estábamos en Ponferrada”. El traslado duró más de un mes de duro trabajo acondicionando el local y preparando la decoración: “Además, con miedo, porque no sabíamos si la gente iba a responder, pero fue todo muy bien. Vino gente nueva que no conocía el bar y se encontraron algo que no se esperaban y les gustó”.

El nuevo emplazamiento parecía hecho para ellos: el local está en la calle Matilde Conesa, la actriz que puso la voz a la Bruja Avería en La Bola de Cristal, uno de los referentes televisivos de Óscar y Ana.

25 años de historias

Un cuarto de siglo en un local nocturno da para muchas historias, y aunque la mayoría son irreproducibles o se pierden en la niebla de la memoria, algunas se pueden rescatar: “En una fiesta de Star Wars se nos presentó Flipy, el que salía en El Hormiguero, que es súper fan de la saga, y acabó detrás de la barra, no sabemos cómo”, recuerda Óscar. “Luego hay gente que nos pregunta si nos vestimos así para trabajar o si salimos así a la calle”, apunta Ana entre risas.

Un de las más sonadas se produjo al poco de inaugurar el nuevo local: “Entraron varias personas trajeadas y yo pensé que eran jugadores de la Ponferradina en la cena de Navidad”, ríe Óscar, “pero resultó que eran policías. Yo no sabía qué pasaba, porque no habíamos tenido ningún lío, y era que un cliente se había quedado encerrado en el baño y había llamado al 112 diciendo que había un altercado en el baño. Lo habíamos sacado enseguida, pero se presentaron aquí dos camiones de bomberos y varios coches de policía. Creo que al que llamó le pasaron una buena tarifa por provocar una salida injustificada de los bomberos”.

Un aniversario por todo lo alto

Aunque la gran fiesta del 25 aniversario del Morticia no llegará hasta mayo (23, 24 y 25), las celebraciones comienzan el 16 de febrero con un concierto de los bercianos Orión, al que seguirán el día 25 los franceses Guttercats. “Tenemos intención de hacer dos conciertos al mes y uno cada día en el fin de semana del aniversario en mayo”.

Además, hacen un llamamiento a todos los que tengan fotografías, tanto del Metrópolis como del primer Morticia, para que se las hagan llegar a través de sus redes sociales y hacer una recopilación junto a los carteles de viejas fiestas y conciertos: “Revisando fotos para este reportaje nos encontramos auténticas reliquias. Lo que más nos llena es ver gente que ya venía de aquella y siguen viniendo y son colegas. Algunos ya hasta con sus hijos, que es donde te das cuenta de que ha pasado el tiempo”, asegura Ana entre risas.

También se mantendrán las tradicionales fiestas temáticas del verano: La de Navidad, en agosto, también cumple 25 años. Star Wars y los zombis son las otras clásicas y se han ido uniendo otras como Mad Max, Freddy, el chocolate… “Todo lo que se hace en el Morticia es porque nos gusta, aunque nos sobran ideas y ya tenemos cubiertos todos los jueves de julio y agosto”.

La vorágine del aniversario no parece que vaya a pasar factura a Óscar y Ana, que siguen trabajando en nuevos habitantes para el Morticia (“habrá dos figuras nuevas seguro, quizá tres, este año”) y pensando en futuras aventuras: “Una de las cosas que teníamos pendientes era pintar los jugadores del futbolín de momias y ‘Freddys’ y ya lo hemos conseguido. Al final, cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza acaba saliendo adelante”.

25 años de Morticia dan fe de ello. Es triste.

Fotogalería de 25 años del Morticia