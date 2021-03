El procurador en Cortes del PSOE, Diego Moreno (I), junto a la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, y el diputado nacional, Javier Alfonso Cendón (D). / C. Sánchez

El secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, anunció este miércoles que el partido ultima la organización de movilizaciones contra el “insoportable deterioro” del sistema sanitario en la comarca del Bierzo. La reapertura de los consultorios del medio rural, el cumplimiento del calendario de vacunación y la llegada de las vacunas a los centros de salud de los municipios fueron algunas de las reivindicaciones conjuntas en la reunión que los alcaldes y portavoces socialistas de la comarca mantuvieron en Bembibre con representantes del grupo parlamentario en las Cortes.

Al respecto, Cendón reprochó que el proceso de vacunación de las personas mayores de 80 años se esté centralizando “por criterios económicos” en el punto fijo situado en el Hospital del Bierzo y afeó que estos ciudadanos tengan que ser víctimas de un “chantaje”. “Se les dice que si no se desplazan por sus medios a Ponferrada, no saben cuándo los van a vacunar”, explicó el secretario provincial, que subrayó que “esto no puede continuar así”.

Movilizaciones por la sanidad

En ese sentido, el procurador Diego Moreno reclamó a la Junta que ponga en marcha medidas para frenar la “sangría de profesionales” en el Hospital del Bierzo y recordó que el PSOE llegó a un acuerdo con la organización colegial médica para cubrir las plazas médicas en zonas de difícil cobertura, que establece incentivos en el caso de que la plaza lleve un año sin ocupante. Moreno criticó el “comportamiento insensible e inhumano” de la Junta respecto al “desmantelamiento a carreras” de la sanidad en el medio rural.