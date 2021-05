Vista de Vega de Espinareda. / QUINITO

Movistar ha iniciado en las últimas semanas el despliegue de la fibra óptica en el municipio de Vega de Espinareda, con una primera fase en la que internet de alta velocidad llegará a los pueblos de Vega y Sésamo y en la segunda se ampliará al resto de los pueblos que conforman el término municipal.

El despliegue que está realizando Movistar permitirá al municipio de Vega de Espinareda acceder a la red de mayor velocidad simétrica del mercado, con la menor latencia y con el menor número de averías reportadas. Además, cuenta con equipamiento de última generación y dispone de una forma sencilla de gestionar la red y los servicios contratados a través de app Mi Movistar.

Con su actual ampliación de su red de fibra óptica en toda España, Movistar alcanza ya el 70 por ciento del territorio nacional, dando servicio de alta velocidad y máxima calidad a 22 millones de hogares.

Satisfacción municipal

El alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez, manifestó su satisfacción por la llegada de la fibra óptica a su municipio, asegurando que “para un pueblo como Vega y una zona prácticamente virgen como es la Reserva de la Biosfera de los Ancares es un adelanto impresionante, fundamental para el futuro de la zona”.

Rodríguez afirma que “sin buenas telecomunicaciones, los pueblos se mueren”, y con la llegada de la fibra de Movistar se podrá revertir la situación. “Mucha gente ve como una opción el teletrabajo, ya sea durante todo el año o durante unos meses, y tenemos que aprovechar ese tirón como sea. Había mucha gente pendiente de que hubiera mejores telecomunicaciones para establecerse aquí, sobre todo gente joven con la carrera recién terminada. No es un asentamiento puro, en el sentido de que no vienen familias nuevas, pero de momento que no se vaya la gente joven ya es un avance”.

Con el nuevo despliegue de internet de alta velocidad de Movistar, el alcalde de Vega de Espinareda confía en que su municipio se convierta en una alternativa tanto para visitantes esporádicos como para atraer población: “Intentamos que si alguien quiere una segunda vivienda con garantías y con calidad, que la pueda tener aquí. Con carreteras y buenas telecomunicaciones, cambiará radicalmente la situación de la zona”.

Tendencia a la digitalización

La llegada de la fibra óptica al medio rural supone un nuevo escenario para estos pueblos en una situación en la que la pandemia ha abierto el camino hacia el teletrabajo y la descentralización de las empresas, que además cuentan con la posibilidad de implantar sus negocios en lugares más cercanos a sus clientes.

A lo largo del último año han sido muchas las personas que se han planteado trasladar su lugar de trabajo fuera de las grandes ciudades y buscar nuevos horizontes, una situación que se hace más fácil con la llegada de internet de alta velocidad a los núcleos rurales.