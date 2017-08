Música de Jazz en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Noche cálida de agosto. Parte alta y casco viejo atestado de personal, tanto del lugar como turístico. Un grupo de personas foráneas buscan mesa donde cenar algo y de paso escuchar de fondo la actuación. Encuentran una mesa en un local de la plaza. Tras diez minutos aparece una camarera, más bien el caballo de Atila, para tomar nota. Primera noticia: hoy no damos cenas afuera. Aún así se piden unas consumiciones. Pasa otro cuarto de hora más. Al fin llegan de forma atribulada y con bríos vasos y tazas. Tampoco hay el socorrido pincho. Pasan otros minutos más. El resto de mesas reciben su tapita con su consumición. Los turistas piden la cuenta y preguntan por la tapa. La “intrépida” hostelera argumenta olvidarse. Los clientes se levantan juramentando no volver y lanzando pestes por los modales y mal servicio prestado.

Este es un solo ejemplo de muchos que suceden cada día en esta temporada. Presumimos de turismo, pero no hacemos incidencia en la profesionalidad. Todo no vale. Hay unos mínimos. No vale limpiar con un trapo mojado la mesa y echarle las migas al que está sentado en la mesa…Son tantas las malas formas y la escasa formación. Dirán que los sueldos son bajos y las horas son muchas. De acuerdo. Pero para la industria hostelera hay que exigir unos mínimos o ellos mismos se cargan a la clientela. Podrás engañar a unos extranjeros un día, a unos de Madrid otro; pero no siempre a todos.

El Insituto Municipal de Formación y Empleo, el IMFE, debería tener en cuenta estas importantes cosas, y se nos antoja como el organismo por donde empezar a concienciar a la buena y mucha hostelería que tenemos a no maltratar al cliente y al viajero. A no ser que aspiremos solo a peregrinos de bocadillo y café.