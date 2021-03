Muere en un accidente de moto Álex Casademunt, exconcursante de la primera edición de OT

El cantante Álex Casademunt, concursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha fallecido a los 39 años de edad en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía, a última hora de la tarde. Fue la agencia que le representaba, Telegenia, la que dio la noticia en Twitter. “Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz”, se puede leer en su tuit.

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de junio de 1981, Alejandro Casademunt González ejercía de técnico de electrodomésticos cuando, tras ver un anuncio, se apuntó a la primera edición del concurso de Operación Triunfo, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.

Las reacciones de aquellos que participaron con él en aquella primera edición de OT no se han hecho esperar. Es el caso de Chenoa, que ha compartido una foto de Álex Casademunt. en Instagram y le ha dedicado unas bonitas palabras: “Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho… Siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu voz por siempre… Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros”

Chenoa: “Te quiero Alex”

David Bisbal: “Se me ha helado el corazón”

David Bisbal, por su parte, se mostró impresionado por la noticia de la muerte del cantante catalán. “Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, publicó David Bisbal en Twitter.

Manu Tenorio: “”Hasta siempre Álex Casademunt”

Manu Tenorio también ha tenido palabras para el catalán: “Hasta siempre Álex Casademunt, nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías. ¡¡Que me gustaba escucharte reír!! ¡¡Mi más sentido pésame a toda la familia!!