Muere la cantante Sinéad O'Connor a los 56 años

Fallece la artista de 56 años Sinéad O'Connor, según ha informado su familia en un comunicado en el que no especifican las causas. Su fama habría llegado en 1990 con su versión del tema Nothing Compares 2 U en el que se ponía de manifiesto su talento musical, trabajado desde los 15 años.

Su infancia no fue muy agradable y durante las últimas décadas de su vida tuvo que lidiar con su salud mental, hechos que se agravaron durante el pasado año, cuando su hijo se suicida en enero del 2022 . Nacida en Dublin en 1956, O’Connor publicó 10 álbumes. Su álbum de estudio debut, The Lion and the Cobra, fue lanzado en 1987 y tuvo éxito internacional. Su segundo álbum de estudio, I Do Not Want What I Haven't Got (1990), recibió críticas elogiosas tras su lanzamiento y se convirtió en su mayor éxito, vendiendo más de siete millones de copias en todo el mundo.9​ Su sencillo principal, Nothing Compares 2 U, fue nombrado el single número uno mundial en 1990 por los Billboard Music Awards.10​