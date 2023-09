La mujer que murió tras arrojarse desde una ventana en Valladolid había denunciado a su expareja por violencia de género

El hombre fue detenido por vulnerar la orden de alejamiento activa, aunque en el momento de producirse los hechos, no se encontraba en la vivienda

Ical

Una mujer de 31 años se arrojó al vacío la noche del pasado miércoles desde una ventana de su piso, ubicado en la calle Algeciras del barrio de Delicias. Por causas todavía no aclaradas, tomó la decisión poco después de haber mantenido una discusión con su expareja. El hombre fue detenido por vulnerar la orden de alejamiento impuesta por orden judicial -su ex mujer le había denunciado en varias ocasiones por violencia de género-, aunque en el momento de producirse los hechos él no se encontraba en la vivienda, según la información publicada por El Norte de Castilla.

La Policía Nacional recibió un aviso, en torno a las 23.30 horas, donde se alertaba de que una mujer se había precipitado por una ventana del tercer piso del edificio 6 de la calle Algeciras, en el barrio de Delicias. Su ex pareja, C. A. G. L., de 28 años, fue detenido a las 23.50 horas porque se había saltado la orden de alejamiento por acercarse al domicilio de la víctima en la calle Algeciras.

La detención por quebrantamiento de condena se produjo mientras los policías que habían acudido al lugar llevaban a cabo las primeras diligencias.

La mujer fue trasladada aún con vida en ambulancia al hospital Clínico, pero presentaba heridas tan graves que los médicos no le pudieron salvar la vida.