‘Mujeres en conflicto’, fotoperiodismo de alta intensidad

Imagen de la muestra

Un total de 16 fotografías de 16 países, acompañada cada una de un texto explicativo y todas ellas protagonizadas por mujeres en un contexto de guerra o postguerra, conforman la exposición ‘Mujeres en conflicto’ que ya se puede visitar en la Biblioteca Valentín García Yebra de Ponferrada, hasta el 29 de enero. “Las guerras afectan a toda población pero he querido centrarme en las mujeres, víctimas de la violencia sexual, de la pobreza, sometidas por la religión, madres que han perdido a sus hijos… “, explicaba este viernes el autor de la muestra, el fotoperiodista leonés JM López, en la inauguración de la misma.

Así, en esta exposición fotográfica se hace un repaso de buena parte de los conflictos armados de los últimos tiempos y del sufrimiento que provocan en la población civil, de entre la cual esta muestra tiene a las mujeres como protagonistas. Las imágenes presentan a madres que han perdido a sus hijos o, lo que es peor, que continúan desaparecidos, madres de familia que han visto sus hogares destruidos, quemados y saqueados, jóvenes que padecen estrés post traumático y que difícilmente van a recuperar la salud mental, poblaciones discriminadas por ser indígenas y condenadas a la pobreza y a la exclusión social, adolescentes vendidas como esclavas sexuales y víctimas de la violación como arma de guerra, chicas obligadas a vestir siguiendo los códigos dictados por la religión, o mujeres que decidieron tomar partido como combatientes por alguno de los bandos.

La exposición nació, tal y como explicó David Rubio, director de la Nueva Crónica, de una iniciativa del periódico, en cuya contraportada vienen colaborando distintos fotógrafos, uno de ellos JM. “Buscamos un nexo para sus fotos y este fue el de las mujeres que sufren las guerras por partida doble o triple”, indicó. Rubio recordó que las mujeres vienen siendo víctimas allí donde hay una guerra, en todas las épocas, poniendo como ejemplo el caso de la guerillera ponferradina Paquita Nieto

Asimismo destacó el trabajo de los fotoperiodistas de guerra, “que viajan a los países en conficto asumiendo todos los gastos para llegar ahí donde no llegan los demás, consiguiendo contar cosas de las que nos enteraríamos si no fuera por ellos”

La exposición ha sido organizada por la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, por la Junta de Castilla y León y por Caja Rural. En el acto de inauguración, además de López y Rubio, estuvieron presentes Ignacio Fernández, presidente de la Fundación Jesús Pereda, y Ursicino Sánchez, secretario general de CCOO Bierzo, así como la concejala de Cultura de Ponferrada, Concepción de Vega, que dio las gracias al autor y los organizadores pon esta muestra.

JM López, un ‘ojo’ de excepción

JM López es un fotógrafo independiente especializado en documentar conflictos e injusticias en el mundo. Trabajó 11 años en el diario La Crónica de León y, posteriormente, como freelance ha cubierto las guerras en Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia y Ucrania para varias agencias de noticias, principalmente para Agence France-Press, pero también para EuropeanPressphoto Agency, AssociatedPress y Sipa USA. Sus fotografías han sido publicadas en medios como The New York Times, TheGuardian, TheTelegraph, The Times, Le Monde, Libération, Der Siegel, Stern, L’Espresso, La Repubblica, El País, El Mundo y La Vanguardia, entre otros. También ha recibido numerosos premios, como el Fujifilm Euro PressPhotoAwards en 2003, el UNICEF Photo of theYearAward y el ANI Pix Palace en 2011 o el International PhotographyAwards en 2013.

Clausura en Ponferrada

Ignacio Fernández, presidente de la Fundación Jesús Pereda, destacó que se trata de la cuarta muestra que esta institución presenta en Ponferrada, todas con un compromiso social o sindical como seña de identidad. Asimismo adelantó que se está trabajando para realizar una clausura destacada de esta muestra, que durante dos años ha recorrido las capitales de provincia de Castilla y León y que cierra su periplo en Ponferrada, en la que espera contar con reporteros y reporteras de guerra