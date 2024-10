Mula: “Tenemos que hacernos fuertes en El Toralín”

Álex Mula pasó por la sala de prensa de El Toralín tras el entrenamiento que la Ponferradina llevó a cabo este miércoles en el Anexo Jesús Tartilán para analizar la situación del equipo tras la victoria ante Osasuna B y a tres días de recibir la visita del Celta Fortuna. El extremo blanquiazul señaló que “tenemos que seguir la línea de trabajo que estamos haciendo y, con confianza, hacer un buen partido ante el Celta y ganar en casa”, ya que “tenemos que hacernos fuertes aquí y el sábado es una nueva oportunidad para mejorar sensaciones y encarar lo que viene”.

Mula ve en el partido del pasado domingo en Pamplona un referente para seguir creciendo: “Estuvimos muy bien en defensa, juntos para ganar las segundas jugadas y eso nos permitió atacar más. Además, tuvimos más acierto de cara a puerta“. Al respecto, el extremo cree que “ha sido cosa de todos dar un paso adelante y estar a tope en cada acción”.





En cuanto a su situación personal, admitió que “llevo dos semanas completas de entrenamiento muy buenas. Hasta ahora no había podido encadenar dos o tres semanas seguidas por molestias o lesiones y creo que ahora estoy en mi mejor momento”.

También habló Álex Mula sobre el rival del sábado, un Celta Fortuna al que de momento no le están acompañando los resultados: “Va a ser un partido totalmente diferente al de Osasuna. Es un equipo que se asocia muy bien y tiene buenos jugadores, pero tenemos que imponernos en casa y no dejarles jugar a lo que quieren. Si no das el cien por cien te pueden pasar por encima”.

El horario del derbi, en el aire

Por otro lado, Mula también se refirió al derbi ante la Cultural que está en el horizonte para el último fin de semana de octubre y en el posible cambio de horario del mismo para no coincidir con el Real Madrid-Barcelona: “Nosotros no pensamos en el clásico, aunque nos gusta verlo como a todos los aficionados. No sé por qué han puesto el mismo horario, pero nosotros nos centramos en lo nuestro y ya lo veremos después”.