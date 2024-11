Mula ve “cada vez mejor” a la Ponferradina

La Ponferradina volvió a los entrenamientos después de la victoria en Barakaldo con ánimos renovados gracias a los tres puntos que ponen al equipo a tiro de la zona de playoff. Tras la sesión de trabajo, el extremo Álex Mula aseguró que la clave ha estado en que “dentro de los resultados, que no nos venían acompañando, hemos tenido la mente fría y ha llegado este premio. Seguimos en buena línea y cada vez veo mejor al equipo”.

Mula señaló que la mala racha de resultados previa a Lasesarre –cuatro empates y una derrota– se debió a “detalles a balón parado que hay que vigilar y que nos penalizaron mucho”, pero en el lado positivo “estamos creando mucho, el equipo es valiente y nos vemos bien dentro de campo. Haces muchas cosas bien y no te llevas el triunfo, pero hemos estado tranquilos y al final ha llegado el premio”.





A pesar de las buenas sensaciones del último partido, en el vestuario blanquiazul son conscientes de que “no hemos nada, hay que seguir así y encadenar la segunda victoria consecutiva. Ganar te refuerza y te hace seguir creyendo en lo que haces, pero esto sigue y aún queda mucho”.

Esa segunda victoria consecutiva la buscará la Deportiva el domingo ante el Amorebieta en El Toralín, donde ya se han escapado demasiados puntos: “Nos tenemos que hacer fuertes en casa, no estamos dando lo que deberíamos. Desde ya hay que sumar de tres y que no se escapen más puntos. El Amorebieta viene como un cohete después de sus últimos resultados y es su momento. Quieren salir de abajo y vendrán a comerse el campo, pero somos la Ponferradina y en casa no podemos perder más puntos“.

En lo personal, Mula quiso pasar página de su expulsión en León y centrarse en el futuro: “No pego una patada nunca y le doy sin querer, me puede expulsar o no, es mala suerte. A ver si tengo más suerte de cara al gol para ayudar al equipo. Ahora me encuentro cómodo y físicamente estoy bastante bien, y eso se ve reflejado en el juego”.