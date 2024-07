El Museo de la Energía celebra su 13º aniversario con actividades especiales

El próximo domingo 14 de julio, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía celebrará su decimotercer aniversario desde su apertura como museo. Este emblemático espacio, antes conocido como la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), ha recibido a más de 278,000 visitantes desde su inauguración. Solo en el último año, desde julio de 2023, más de 29,000 personas han recorrido sus instalaciones.

Durante este periodo, el perfil de los visitantes nacionales se ha diversificado, con una notable presencia de turistas provenientes de Castilla y León (36%), Galicia (31%), Madrid (17%), Asturias (8%), País Vasco (5%) y Cantabria (2%). Dentro de Castilla y León, la mayoría de los visitantes provienen de la provincia de León, seguidos por Valladolid, Burgos y Salamanca. Destaca también la creciente fidelidad del público local, con un 36% de visitantes procedentes de la comarca del Bierzo.

Programación especial para el aniversario

Para conmemorar este aniversario, La Fábrica de Luz ha organizado una serie de actividades especiales y gratuitas para todos los públicos. Además, el domingo 14 de julio, la entrada al museo será gratuita en su horario de verano, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 19.00 horas.

Las actividades comenzarán el sábado 13 de julio a las 11:30 horas con un Taller de Economía Circular en el Museo, dirigido a público familiar. Este taller enseñará la reutilización creativa de materiales como lonas.

A las 12:00 horas del mismo día, el grupo musical Deira ofrecerá un concierto como parte del programa cultural Dinamiz-ARTj. Deira presentará su trabajo Alba, que refleja sus experiencias en festivales folk-celtas europeos, destacando su victoria en 2022 en The Battle of the Folk Bands en Glasgow, siendo el primer grupo no escocés en ganar este prestigioso premio. Este concierto está pensado para un público adulto.

El domingo 14 de julio, las actividades comenzarán a las 10:00 horas con el Taller de Revoloteo de Mariposas, destinado a niños menores de 11 años. En este taller, los pequeños aprenderán sobre la metamorfosis de los gusanos de seda y desarrollarán su creatividad y destrezas manuales bajo la guía de Enriqueta Pérez Mora.

Más tarde, a las 12:00 horas, Xarope Tulú presentará Lingoreteira, un espectáculo para niños a partir de 3 años que combina narración oral, música y manipulación de títeres, celebrando la importancia de la oralidad y la palabra.

Para asistir a las actividades del aniversario es necesario realizar una reserva llamando al 987 400 800, enviando un correo a guias@ciuden.es o directamente en la taquilla del museo.