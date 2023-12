El Museo de la Energía acoge la exposición ‘Conexiones. Arte y Energía’

Gil del Pozo, Concepción Fernández y Carles Morant. / CC

La mañana de este viernes se ha inaugurado la quinta y última exposición que acoge el Museo de la Energía este año, ‘Conexiones. Arte y Energía’, de los artistas afincados en el Bierzo Gil del Pozo y Carles Morant. Esta muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 4 de febrero en horario de apertura del museo. Se trata de un “recorrido entre los materiales usados tradicionalmente en la industria y la minería, la energía y la naturaleza, y con la interpretación de estos artistas de estos materiales”, asegura la coordinadora del área de museos, patrimonio y cultura de Ciuden, Concepción Fernández.

Recursos y técnicas que han utilizado los artistas de ‘Conexiones. Arte y Energía’

El ceramista Carles Morant sostiene que “la cerámica en sí ya es energía, materiales, la materia prima que utilizamos es la tierra, arcilla”. La obra que se podrá visitar de Morant son piezas que el artista ha realizado a lo largo de varios años, “sobre todo pruebas de encargos difíciles que me han realizado y aquí he traído las pruebas que las tenia guardadas en el rincón de mi taller y a mí me gusta verlas, tocarlas, tenerlas allí”.

Para estas piezas, Morant ha utilizado tanto el torno como “todo tipo de herramientas”, señala, desde impresión 3D a colada en moldes. “Hay muchas técnicas y la posibilidades del material son infinitas. Controlamos todo el proceso, de hecho la porcelana la hacemos nosotros, el esmalte que usamos es hecho a través de las cenizas de madera”, asegura el ceramista.

Por su parte, el escultor Gil del Pozo ha llevado al Museo de la Energía una muestra “de unos trabajos que requieren de un proceso y una elaboración bastante lenta”. “Es un aprovechamiento de materiales de los recursos que tenemos en la zona. Según el momento histórico que estemos pasando se te ocurren unas ideas u otras, los acontecimientos que nos rodean te marcan la trayectoria artística. He aprovechado restos de maderas de distintos colores, buscando el contraste. Sobre todo hay madera de negrillo, un árbol extinto en el Bierzo que aparece con piedras incrustadas en su interior”, concluye del Pozo.

Visitas guiadas a la exposición ‘Conexiones. Arte y Energía’

La exposición ‘Conexiones. Arte y Energía’, que acogerá el Museo de la Energía hasta el próximo 4 de febrero, contará con dos visitas guiadas que ofrecerán sendos artistas. De esta forma, este domingo 17 de diciembre tendrá lugar la primera de ellas con Carles Morant. Será a las 12 de la mañana y gratuita.

Gil del Pozo ofrecerá la segunda visita guiada el próximo 14 de enero, también a las 12 de la mañana.