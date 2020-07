Música, cine y circo para las noches de verano del Auditorio

Lorena Valle presentó el programa Auditorio Verano 2020 / QUINITO

Cuatro conciertos, siete películas y tres sesiones de circo componen el programa de actos del Auditorio de Ponferrada para los meses de verano, un cartel que presentó este viernes la concejala de Fiestas, Lorena Valle, y que se desarrollará bajo las necesarias medidas de seguridad para prevenir contagios del covid-19.

En colaboración con el festival Planeta Sound, los conciertos comenzarán el 17 de julio con los grupos locales The Morgans y Brewsters; el 25 de julio será el turno para Amaral; Second actuará el 8 de agosto y Cía Campillo y Smokey Blue tocarán el 21 de agosto. Las entradas serán gratuitas con invitación en el caso de los dos conciertos de bandas locales, mientras que costarán 15 euros para ver a Amaral y 8 euros para Second.

El cine será el protagonista de las noches de los miércoles con la proyección de Mr. Link (15 de julio); El parque mágico (22 de julio); Spiderman, un nuevo universo (29 de julio); Animales fantásticos (5 de agosto), Mascotas 2 (12 de agosto); ET (19 de agosto) y Superlópez (26 de agosto). En todos los casos las entradas serán gratuitas, aunque será necesario obtener una invitación.

El programa se completa con el festival de circo “Sin Red”, que presentará los espectáculos Potted (14 de agosto), Orquesta de Malabares (15 de agosto) y Oopart (16 de agosto). Como ocurre con el cine, el acceso será gratuito pero con invitación.

Las entradas para todos los eventos se pueden conseguir desde el sábado 4 de julio en la página web Wegow. Cabe recordar que, en el caso de las actuaciones gratuitas, es necesario retirar la correspondiente invitación.

Aforo limitado y medidas de seguridad

Para cumplir con las medidas de seguridad obligadas por la pandemia del covid-19, el aforo del auditorio estará limitado a 1.000 personas en los conciertos, 510 en las proyecciones de cine y 840 en el festival de circo, todos ellos sentados. Además, se mantendrá la distancia de 1,5 metros entre los asistentes, permitiéndose la agrupación de convivientes salvo en las localidades de platea, y será obligatorio el uso de mascarilla, excepto cuando se esté ocupando la localidad asignada.

La entrada al auditorio se realizará por dos accesos y en dos grupos, 40 y 20 minutos antes del inicio del evento. Se tomará la temperatura a los asistentes y se dispondrán alfombras con desinfectante para el calzado y geles hidroalcohólicos para las manos. Del mismo modo, la salida se llevará a cabo por cuatro puertas diferentes para evitar aglomeraciones.