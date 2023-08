Música, pintura y teatro en la agenda de Dinamiz-ARTj en el Bierzo

Noites de Rock el 1 de septiembre en Fabero. /EBD

La programación cultural de Dinamiz-ARTj ofrecerá un total de 45 actuaciones, tanto para públicos infantil y familiar como para público adulto, en la provincia de León durante el mes de septiembre. Las actuaciones de 35 jóvenes artistas serán gratuitas y tendrán lugar en espacios municipales de once ayuntamientos de las zonas de transición justa.

Las actuaciones se llevarán a cabo en Bembibre, Berlanga del Bierzo, Cistierna, Cubillos del Sil, Fabero, La Pola de Gordón, La Robla, Valderrueda, Vega de Espinareda, Villablino y Villagatón. Además, La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz Museo de la Energía de Ponferrada también albergarán representaciones.

Serán 35 los artistas que acercarán diferentes propuestas musicales y teatro para todo tipo de públicos y entre los que se encuentran ¿Qué pintan los árboles?, Alejandro Gómez Pareja, Anís Guateque, Atheneateatro Joven, Binomio Nómada, Caldo & Os Rabizos, Carapaus, Carolina Iglesias, Cecina Folk Trío, Club Riviera, Cuarteto Bauhaus, Culturactiva Producións, David Burnett, Denise-Bea-Lucía, Dinamia Teatro, East End producciones, Encrucillada, Escenapache, Leticia Rey Mazas, Lora, LUGH Música Celta, Magia en la Manga, Manuel Borraz Quartet We Need The Earth, Mar Rojo Teatro, Nashville, NATH Teatro, Noites de rock e meigas, Octeto in Momentum, Quinteto Diesis-Almeraya, Skat Dúo de saxofones, Samudra Trío, Teatro Kumen, Ted Teatro, Trío Detrés y Trío Nacedo.

El programa Dinamiz-ARTj nace como una iniciativa del Instituto para la Transición Justa para generar una oferta cultural amplia en los municipios afectados por procesos de cierre de minas de carbón y centrales térmicas o nucleares, identificadas como zonas de transición justa.

Gestionado a través de la Fundación Ciudad de la Energía, este programa aúna demanda cultural local, actuaciones y actividades ofrecidas por jóvenes artistas, programación cultural y contribuye con la oferta turística. Por su parte, los jóvenes intérpretes pueden encontrar en Dinamiz-ARTj una plataforma para impulsar sus carreras artísticas facilitándoles oportunidades profesionales.