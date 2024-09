Musicamino, una cita imprescindible con la buena música, el vino y la historia del Camino de Santiago

El Festival Musicamino llega a la comarca del Bierzo en una inigualable primera edición en la que grandes nombres de la música y la enología comparten cartel con citas que se desarrollan desde el viernes 27 al domingo 29 de septiembre. Uno de los artistas más influyentes y admirados del panorama musical, Xoel López, encabeza el extraordinario cartel musical con su concierto el viernes 27 de septiembre. Ese mismo día, el escenario se llenará de los ritmos inconfundibles de Apartamentos Acapulco, La Habitación Roja y Rapariga DJ, además de Fetén Fetén en el espacio Musicavino.

El sábado 28 de septiembre la música arrancará con la electrizante puesta en escena de Colectivo Panamera, Muchachito Bombo Infierno, Catalina Grande Piñón Pequeño y Me Fritos and The Gimme Cheetos, mientras que en el escenario Musicavino estarán Mazu and The Rockkens. Tanto el viernes como el sábado los conciertos arrancarán a las 21:30 horas.

Las entradas se pueden adquirir la web oficial de festival al precio de 40 euros más gastos de gestión en el caso del abono para todo el festival, y de 27,50 euros más gastos de gestión para las entradas de día (hasta agotar las 200 entradas de día disponibles). También en la web se pueden cambiar entradas de día por abonos.

Para que todo el mundo pueda desplazarse sin problema al festival, la organización pondrá a disposición de los asistentes autobuses gratuitos (acceso con la entrada al festival) que saldrán desde Ponferrada (Estadio El Toralín) y harán paradas en Camponaraya (parada de la Plaza), Cacabelos (parada de autobuses) y Villafranca (Jardín de la Alameda). La salida desde Ponferrada será a las 18 horas el viernes 27 y el sábado 28 de septiembre con vuelta desde Villafranca con las mismas paradas al finalizar el evento.

Asimismo, los eventos musicales del Musicamino estarán complementados por una multitud de actividades de todo tipo y para todo tipo de públicos, incluido el familiar. Entre dichas actividades sobresalen las catas magistrales con música en vivo que se desarrollarán en el espacio ‘Musicavino’ y que dirigirán prestigiosos enólogos, como Raúl Pérez, Nacho León, Santiago Ysart, Álvaro Maestro, Patricia Pérez, Olga Verde, Mónica González, Alejandro Luna y Adelino Pérez.

En dicho ferial también habrá un espacio dedicado a la gastronomía con foodtrucks, así como a los artistas y artesanos locales, a los que se sumarán otros espacios de ocio complementarios como el ‘Musicaniños’, con actividades para los más pequeños, y el ‘Musicafamily’, que ofrecerá una jornada especial de convivencia y actividades para toda la familia el domingo 29 de septiembre,

como magia y teatro a cargo de Nath Teatro a partir de las 13 horas.

Musicamino también tendrá un importante apartado sociocultural con la celebración del foro ‘Km. 407’, centrado este año en la música en el Camino de Santiago y en el que el viernes 27 y sábado 28 de septiembre los acordes de los grupos ‘Fetén fetén’ y ‘Denise y Diego (Bajo Teito)’ y la ruta jacobea guiarán a los asistentes en una divertida actividad.