Nace ‘La Comarca’, una iniciativa para consolidar la cultura urbana en El Bierzo

En el año 2012, un grupo de una docena de jóvenes de la comarca berciana aficionados al deporte de la BMX sentaron las bases de La Comarca, una iniciativa que nació encaminada a reunir a los ‘bikers’ de la zona y que casi una década después aspira a convertirse en “símbolo de identidad” de la cultura urbana y del “paraíso natural” berciano. Tras una primera tirada consistente en 25 camisetas exclusivas para los practicantes de este deporte, el ideólogo de este “proyecto de futuro”, David López, impulsa una nueva marca de ropa capaz de representar al deporte urbano, al arte callejero, a la música local o a los entornos naturales de la zona.

Camisetas, gorras, riñoneras, sudaderas o pantalones cortos son algunos de los artículos que ya cuentan con los llamativos logotipos en los que el protagonismo recae en la silueta del mapa del Bierzo o en uno de los códigos postales de Ponferrada, el 24400. “Depende de la temporada del año, elaboramos una u otra prenda”, explica este vecino de Camponaraya, que señala que la producción a demanda convierte cada colección en una edición limitada.

La inspiración para crear una marca de ropa que represente a la cultura urbana del Bierzo surgió durante la estancia de David en Liverpool, ciudad a la que se desplazó con sólo 20 años para conocer a sus ídolos de la BMX. “Fui a aprender inglés y a buscarme la vida, empecé de friegaplatos y aprendí el oficio de chef”, recuerda. “Para las personas del gremio, el BMX no está considerado un deporte, sino un estilo de vida. En mi caso, esta simple bicicleta es la que me ha motivado a viajar y salir de mi zona de confort, me ha abierto la mente y la cabeza”, reconoce entre risas.

Durante sus tres años en la ciudad británica, conoció la experiencia de Dub BMX, una ‘crew’, nombre por el que se conoce a los grupos que se juntan para practicar este deporte, que puso en marcha su propia línea de ropa urbana y fue capaz de expandirla al resto de Inglaterra, Europa y Estados Unidos. “La gente que eran mis ídolos acabaron siendo mis colegas”, subraya David, que confía en “poder seguir viendo mundo” a lomos de su bicicleta, tras recorrer a saltos las calles de ciudades como Barcelona o Málaga.

Una vez finalizada su aventura británica y ya de vuelta en el Bierzo, David se propuso replicar el modelo de su ‘crew’ de adopción, con el objetivo de “fomentar la cultura urbana” en su tierra de origen, por la que cultivó un renovado amor desde la distancia. “Quiero que la gente con ideas pueda quedarse aquí, porque esos son los que sacan la tierra adelante, los que pueden crear futuro”, asegura el joven, que destaca que el “entorno rural, social y cultural” del Bierzo dispone de recursos suficientes para que la juventud pueda tener un proyecto de vida en el territorio.

En esa línea, el impulsor de esta iniciativa explica que, por el momento, las redes sociales, el boca a boca y las pegatinas distribuidas en eventos y en distintos lugares de la ciudad son las principales herramientas para difundir la marca y sus valores. “Nuestro mayor objetivo es hacer crecer al Bierzo, no busco hacerme rico”, asegura.

Grupo social juvenil

La filosofía ‘Do It Yourself’ -‘Hazlo Tú Mismo’- impregna un proyecto en el que David se confiesa “autodidacta” tanto para el diseño gráfico como para el patronaje. En la actualidad, este joven de 25 años compagina sus estudios de doble grado de Historia y Geografía con su trabajo como profesor de inglés para niños pequeños. En sus ratos libres, encuentra tiempo para montar su bicicleta y recorrer la ciudad acompañado por sus amigos ‘bikers’ y ‘skaters’, momentos que aprovecha para grabar vídeos con los que crear el contenido que La Comarca distribuye en sus redes sociales para ofrecer alternativas de ocio a la juventud “más allá del fútbol”.

En ese sentido, David comenta que la idea de cara al futuro es que la iniciativa pueda servir como germen de un grupo social juvenil capaz de organizar exposiciones y actividades en la zona. Al respecto, su idea es crear sinergias con las diferentes asociaciones ya existentes para fomentar la cultura, el deporte y la participación de los vecinos en los asuntos públicos.