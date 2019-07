Nacho Gil: “Necesitaba la estabilidad que me ofrece la Deportiva”

Nacho Gil y José Fernández Nieto, en la presentación del nuevo jugador de la Ponferradina / QUINITO

La Deportiva presentó este miércoles a Nacho Gil, última incorporación hasta la fecha del equipo berciano para afrontar su regreso a Segunda División. El extremo llega al Bierzo procedente del Valencia en busca de una continuidad que no ha podido tener hasta ahora en su carrera futbolística.

El nuevo jugador blanquiazul reconoció que “fue un paso duro dejar el club de mi vida, pero vengo ilusionado después de hablar con Bolo, Nistal y el presidente, que me transmitieron cosas buenas”. Gil llegó a decir que “la Deportiva es un club top y lo que necesito ahora es la estabilidad que me ofrecen, así que no lo dudé a la hora de venir aquí”.

La carrera de Nacho Gil transcurrió a caballo entre el Mestalla y el Valencia, con el que debutó en Primera y llegó a jugar una veintena de partidos, antes de enlazar dos cesiones a Las Palmas, en Primera, y al Elche, en Segunda, donde la pasada temporada sólo pudo disputar la segunda parte de la competición debido a problemas burocráticos del club ilicitano.

En su nuevo equipo, Gil espera recuperar sus mejores sensaciones para ayudar a que la Ponferradina continúe en la Liga 1|2|3: “Es pronto para ver cosas, pero en los entrenamientos se ve un grupo muy bueno y el entrenador transmite la intensidad que se necesita en Segunda. Con amistosos como el de hoy en Orense (O Couto, 20.00 horas) y los que tenemos por delante, seguro que llegaremos bien a la primera jornada contra el Cádiz”.