Nacho Gil: “Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa”

Nacho Gil, en el partido ante el Sporting en El Toralín / QUINITO

La Ponferradina volvió este miércoles a los entrenamientos para preparar el partido que el domingo medirá al equipo berciano ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Tras la victoria lograda ante el Sporting de Gijón, los blanquiazules quieren subir otro escalón hacia la permanencia ganando al conjunto chicharrero, al que ahora aventajan en cuatro puntos.





El centrocampista Nacho Gil reconocía tras la sesión de trabajo llevada a cabo en el Anexo que “los partidos fuera de casa se nos están atragantando un poco, pero esta semana estamos trabajando bien y vamos a Tenerife a por los tres puntos. No sabría explicar por qué hay tanta diferencia entre los resultados de casa y fuera, pero tenemos que dar un paso adelante”.

El jugador valenciano aseguró que la victoria ante el Sporting fue balsámica para la Deportiva después de tres partidos sin ganar: “Estamos muy felices y esperamos que dure. El fútbol es así, y más en Segunda, si ganas dos partidos te metes arriba y si pierdes dos se te acercan los de abajo”.

En lo personal, Nacho Gil volvió a ser titular después de varios partidos fuera del equipo: “Somos muchos en la plantilla y en mi posición más. El míster tiene alternativas y unos días elige a unos y otros a otros. Esta vez me tocó a mí, me sentí muy bien y por suerte se ganó”. Eso sí, se le sigue resistiendo el gol: “No estoy teniendo suerte con eso, pero no me preocupa porque estoy teniendo ocasiones y es cuestión de tiempo que acaben entrando”.