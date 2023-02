Naím: "Le debo una a la Ponferradina y ojalá pueda marcar muchos goles aquí"

Eduardo Domínguez y Naím García, en la presentación de este último como jugador de la Ponferradina. / EBD

La Ponferradina presentó este miércoles a su tercer y último fichaje de invierno, el extremo madrileño Naím García, que llega cedido por el Leganés hasta final de temporada. En su presentación, el jugador recordó que su primer gol en Segunda lo marcó precisamente en El Toralín el pasado mes de mayo, en la victoria por 0-3 del conjunto pepinero, y manifestó que "es verdad que le debo una a la Deportiva y ojalá pueda marcar muchos goles aquí".

De aquel partido, además de estrenarse como goleador en el fútbol profesional, Naím recuerda "ver cómo aprieta este estadio", por lo que cuando supo del interés de los blanquiazules no dudó en aceptar la oferta: "El Leganés me lo ha dado todo, incluido llegar a Segunda, pero últimamente no estaba teniendo minutos y buscamos juntos una opción muy buena, que es la de la Ponferradina, que me ha transmitido una confianza brutal. Vengo a dar el máximo y con ganas de jugar mucho y sumar".

Respecto a la situación del equipo, Naím aseguró que la permanencia "también es un objetivo bonito porque tenemos que pelear para poner al equipo donde se merece, que no es donde está. Al equipo lo veo con ganas y ambición por mejorar y llevar al equipo más arriba".

Lukaku ya es historia

Por su parte, el consejero delegado de la Ponferradina, Eduardo Domínguez, que acompañó a Naím en su presentación, confirmó que Jordan Lukaku ya no forma parte de la disciplina del club: "Es algo habitual, a veces las cosas no salen como quieres. Hemos finalizado nuestra relación con él y no hay nada más que decir".

En cuanto a la cesión de Aldair al Sanjoanense, explicó que, aunque había otras alternativas, "también escuchamos al jugador y donde él cree que va a estar mejor es ahí. Nos interesa que esté al cien por cien para la próxima temporada, porque le quedan dos años de contrato".

Domínguez también analizó el mercado invernal que acaba de concluir, reconociendo que no se consiguió el fichaje de un lateral izquierdo que se estaba buscando: "Tenemos dos laterales izquierdos y lo hemos intentado mejorar, pero el mercado no nos ha dado la posibilidad", al tiempo que descartó la posibilidad de acudir a los jugadores en paro: "Las posibilidades que hemos tenido las hemos contratado".

Asimismo, quiso agradecer el compromiso de Adri Castellano, que contaba con una oferta muy interesante del Córdoba pero la rechazó ante la imposibilidad de que llegara otro jugador en su posición: "Nos ha dado la prioridad de cumplir su contrato aquí y ayudarnos, que no es algo habitual. Ha demostrado compromiso y honestidad".