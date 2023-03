Nancy Prada: "El feminismo está más vivo que nunca"

A las 19:00 horas de este miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer, la Plataforma contras las violencias machistas Bierzo y Laciana se concentraba, junto a otras organizaciones feministas, políticas, sociales y sindicales, para "reivindicar y celebrar otro años más". Así lo aseguraba la portavoz de la plataforma, Nancy Prada. "Hay muchas tareas pendientes, y también logros y avances que hay que celebrar", apunta.

El manifiesto, secuenciado por temas, ha sido leído por varias mujeres de todas las asociaciones. Entre medias de cada tema, sonaron canciones temáticas a propósito de cada cuestión. Así, los diferentes temas que abordaba el manifiesto son, en palabras de Prada, "los estereotipos y los roles a los que nos adjudican desde que nacemos; la prostitución; la trata de blanca; los vientres de alquiler; las mujeres afganas, las iraníes; el matrimonio infantil; la mutilación infantil; la brecha salarial, los techos de cristal y las grandes diferencias que tenemos en el ámbito laboral; las políticas de la Junta de Castilla y León; violencia física y psíquica; el aborto; lesbofobia, transfobia, racismo; y hablaremos también de dónde está el feminismo".

Sobre las declaraciones del Partido Popular acerca de por qué no se presentaron esta mañana al acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada, Prada sostiene que quieren trasladarles especialmente "que acerca de esa crítica de partidistas, en concreto la Plataforma contra las violencias machistas invita aparte del conjunto de la sociedad berciana, a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales, y todos estamos aquí y solo hay un partido que decide no estar. Le diremos al Partido Popular que deben de pedir perdón por no hacer nada por nosotras, por lo menos en Ponferrada, en el Bierzo, especialmente en Castilla y León. Ni están ni se les espera".

Por último, Prada ha querido destacar que "hablan de que el feminismo está dividido, está roto, y el feminismo está más vivo que nunca. En la diversidad, divergencia y en las diferentes corrientes es donde emana la energía y estamos más fuertes y vivas que nunca".

Fotografías de Quinito y César Sánchez

