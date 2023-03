Nancy Prada se suma a Podemos Ponferrada

Podemos Ponferrada tiene una nueva incorporación en sus listas. Se trata de Nancy Prada, una mujer "comprometida, luchadora, progresista y con amplia experiencia en materia de gestión pública", tal y como la ha presentado la portavoz del partido y candidata a la Alcaldía de la capital berciana, Lorena González.

Prada fue desde 2007 hasta 2011 concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Bembibre. En 2017, fundó, junto a otros compañeros, la Asociación de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera, con el objetivo de "actuar como revulsivo del medio local y comarcal a través de distintos proyectos".

González ha transmitido estar muy satisfecha con esta incorporación. "Que una mujer tan comprometida con el desarrollo social y económico del Bierzo haya manifestado su voluntad de entrar a Podemos Ponferrada demuestra que se puede ejercer la labor política desde el diálogo, el trabajo diario, ensanchando el espacio de las fuerzas progresistas y tejiendo alianzas con personas que viniendo de otras organizaciones compartimos ideas de futuro para nuestra tierra y ganas de trabajar para hacerla realidad", sostiene.

Por su parte, Prada ha querido destacar que "he tenido la suerte de dedicarme al trabajo público, sé lo que significa comprometerse con un proyecto, hace décadas que me dedico a ello, apostar por cambiar y mejorar mi entorno", por eso, "me subo al carro del progreso y el activismo".

Asimismo, la nueva incorporación del partido apunta que "se lo ha tenido que pensar mucho" pero que finalmente se ha sumado a Podemos Ponferrada porque "han hecho un trabajo muy comprometido, han mejorado los servicios públicos, ese esfuerzo que coincide con mi manera de entender en definitiva, desde el activismo social con el que estoy comprometida, nos hemos encontrado en lo importante, en lo común, en lo que nos une, solo trabajando y comprometiéndose se consiguen las cosas".

En cuanto a las listas definitivas, González asegura que "todavía no hemos hablado de puestos", ya que "la candidatura sigue abierta hasta el último momento". "Para nosotros lo esencial es incorporar a todos aquellos perfiles que tengan ideas y proyectos para Ponferrada", sostiene la candidata a la Alcaldía que además, augura una "buena posición" en la lista para la nueva incorporación, Nancy Prada.