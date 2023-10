Íñigo Vélez, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

Íñigo Vélez resumió el empate de la Ponferradina ante el Nàstic en el Nou Estadi Costa Daurada señalando en los micrófonos de Onda Bierzo que "hemos hecho buen partido, el equipo en muchas fases lo ha controlado perfectamente y hemos contrarrestado su balón parado, donde son muy fuertes. Hay que valorar el punto pero nos quedamos con la espinita de haber marcado en alguna de esas ocasiones".

A pesar de irse con esa pequeña decepción, Vélez insistió en que "el trabajo ha sido increíble y hemos vuelto a dejar la portería a cero. Seguimos mejorando y creando ocasiones".

Por último, el técnico blanquiazul habló sobre el rosario de tarjetas que vio su equipo en la recta final del partido y la roja a Sibille, que no estará contra el Deportivo: "Se lo he comentado al árbitro, que ha dejado jugar y en los últimos diez minutos no era necesario cargarnos de tarjetas en un partido que no ha sido violento. Sibille lo está haciendo bien, pero el que salga el próximo fin de semana lo hará igual o mejor porque el éxito de este equipo es esa competitividad entre todos".