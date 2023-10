Natalia Rodríguez y su continua apuesta por el Bierzo y el medio rural

El Ayuntamiento de Congosto ha propuesto a esta Natalia Rodríguez Ramón como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. / QUINITO

Natalia Rodríguez Ramón nació en el Bierzo. Estudió piano y decidió comenzar su andadura empresarial con ‘Pentagrama’, una academia de música que por motivos personales, tuvo que cerrar. Durante este tiempo, Natalia vivía a caballo entre León y Ponferrada hasta que posteriormente, decidió quedarse en la comarca de forma estable y definitiva para entre otras cosas, comenzar a formar una familia. “Yo quería vivir aquí. Soy berciana y quería estar en el Bierzo”, señala.

Aquí, siguiendo con su carácter empresarial y su voluntad emprendedora, inicia un nuevo proyecto, aunque esta vez no se trata de música, sino que decide reinventarse y dar vida a ‘Pac. Gestión sociocultural y turística’, una empresa que se dedica a realizar actividades culturales, sociales, de ocio y tiempo libre.

Cuando Natalia comienza con esta empresa sociocultural, se da cuenta de que en el medio rural “hay muy pocas actividades y se atiende poco a las personas jóvenes, adultas y mayores que viven aquí”. Es por eso que, a través de ‘Pac’, comienza a desarrollar una serie de iniciativas enfocadas a las necesidades de estas personas. Al principio, asegura, las actividades eran muy costosas, por lo que decide comenzar a hablar con los distintos ayuntamientos bercianos para que subvencionen “al menos un poquito”.

Pero no contenta con haber creado de la nada dos empresas que llevan su ADN (una de ellas no continúa abierta), Natalia decide tirarse a la piscina y abrir una tercera, también en el Bierzo, continuando con su fuerte apuesta por esta comarca. Esta vez el proyecto es “muy especial” para ella, pues surge a raíz de que uno de sus hijos nace con necesidades educativas.

Cuando nació su niño, Natalia se involucra hasta la médula con él. Ella comienza a trabajar con su hijo y con un pedagogo, aunque se da cuenta de que el pequeño necesita también a otros profesionales como un fisioterapeuta, un logopeda, etc. Dada la dificultad de encontrar tantos profesionales de manera individual y poder coordinarlos todos para atender al niño, Natalia decide crear ‘Aveyron’, un centro de neurodesarrollo y aprendizaje que precisamente aúna a todos estos profesionales para atender a las personas con necesidades especiales: fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, pedagogos, psiquiatras…

Pero no solo eso, sino que Natalia, a raíz de vivir en un pueblo y tener esta necesidad especial con su hijo, se da cuenta de que “la gente del medio rural no puede acceder a los servicios a los que sí puede acceder una persona que viva en ciudades más grandes como aquí es Bembibre o Ponferrada”. Entonces, Natalia crea un proyecto que incluso presentó al Imserso y que puso un pilotaje en marcha en el Ayuntamiento de Ponferrada que continúa activo a día de hoy. Se trata de la Unidad de Día Rural, un proyecto que forma a personas, sobre todo a mujeres que viven en el medio rural, para cuidar de sus vecinos y atenderles en sus domicilios. Esto además, no ayuda solo a los mayores, sino que favorece el empleo en los pueblos.

También se ha creado la asociación de Unidad de Día Rural en su municipio, la cual quieren arrancar para “fomentar que se genere más actividad en todo el entorno, para que haya todavía más personas y más mujeres jóvenes sobre todo que están en el medio rural y que puedan ayudar a estas personas”, señala.

Ser emprendedora

Natalia asegura que lo mejor de ser emprendedora es “que puedes disponer de tu tiempo, de tu creatividad, de tu ilusión, todo lo pones en marcha y es muy bonito, porque de todo lo que te imaginas, hay muchas cosas que sí puedes hacer realidad”.

Por el contrario, para esta berciana lo peor es “todos los trámites que hay que hacer en las instituciones públicas, los bloqueos que te ponen, las dificultades, y poco más. Es verdad que es un riesgo, que tu tiempo son 24 horas, no tienes límite, pero estoy encantada, aunque es verdad que hay momentos difíciles pero por lo general estoy contenta y ha sido muy bonito y está siendo muy bonito”.

Emprender siendo mujer

Natalia no duda en decir que sí cuando le preguntamos si es más complicado emprender siendo mujer. “Primero, porque aunque mi marido me apoya en todas mis situaciones, si que como madre al final tú con los hijos tienes otro tipo de vínculo, quiero decir, yo intento estar yo y sobre todo si tienes un niño que necesita más tu apoyo, porque soy la que me dedico a ese sector, entonces necesitas disponer de más tiempo para ellos”.

Por otro lado, dice, “cuando vas a una administración pública o cuando te vas a entrevistar, ahora ya no tanto porque es verdad que eso ha cambiado, pero hasta hace bien poco no te tomaban en serio, esta era la realidad. Ahora ya más o menos sí, hay pocos sitios que encuentro que por el hecho de ser mujer notes un poco diferencia de trato pero antes sí, cuando inicié la actividad sí. Veías que luego con el chico que era de tu misma edad, de tu misma situación, se hablaba todo como a puerta cerrada y contigo era como “bueno…”, pero eso ha cambiado muchísimo”.

Conciliación de vida

“Al principio andas como un pollo sin cabeza, y esa es la expresión. Corriendo para un lado y para otro”, asegura Natalia cuando le preguntas por su conciliación laboral con la vida familiar y social. Sin embargo, la berciana no duda en destacar que en su casa, “el apoyo de mi marido es fundamental y ahí llevamos el peso de la casa los dos”. En cuanto al de los hijos, dice, “no es que no lo quiera, es que me lo quedo yo”. “Buscamos horarios, compatibilizamos y bueno sí, la verdad es que me organizo bastante bien con la casa, los niños, tener vida social… Es fácil, ahora es fácil, al principio era un lío pero ahora es fácil”, señala.

Consejo para una mujer que quiera emprender en el Bierzo

El consejo que le daría Natalia a una mujer que quiera emprender en el Bierzo es, señala, “decirle que sí, que iniciara la actividad y que pusiera toda la carne en el asador, que no fuera a medias tintas porque me doy cuenta que las mujeres muchas veces cuando ya tienen carga familiar, siempre es “bueno voy a hacerlo, pero…”, y eso es un problema nuestro, de mujeres, ya no de hombres. Cuando lo inicies toda la carne en el asador y sin miedo, que si sale mal otra solución habrá”.

Premios Mujer Bierzo 2023

El Ayuntamiento de Congosto, con el alcalde Jorge García al frente, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar a la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca. Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Congosto apoya esta iniciativa. En ocasiones anteriores, pudimos conocer las historias de Loli Álvarez y Visitación Ramón.