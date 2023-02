Una prestigiosa revista de viajes lleva a sus lectores a Quintela, donde se rodó ‘As Bestas’

National Geografic

No tiene pérdida: 42º36'05'' norte y 7º00'17'' oeste, ahí está Quintela, donde se rodó As Bestas y a donde ha llevado a sus lectores la prestigiosa revista National Geografic para que conozcan la ubicación exacta. Rodada en la comarca del Bierzo, As Bestas es un fenómeno social y cultural que todo apunta a que pueda generar el llamado movie induced tourism, el turismo cinematográfico, un fenómeno, este sociológico, que en pueblos como Lastres, donde se rodó una comedia televisiva, Doctor Mateo, hizo que se generara un impacto económico considerable.

La revista National Geografic comenta en su artículo que la localidad de Quintela de Barjas, que solo tiene un habitante, “quedó marcada para siempre en el mapa” por el hecho de haber sido elegida para este rodaje.

NG destaca cómo el otoño “saca el máximo jugo a la comarca del Bierzo” e insiste en el romance iniciado entre el director de la película, Rodrigo Sorogoyen, y la geografía de esta zona. También recoge la opinión de ese único habitante de Quintela quien, al parecer, pide que la fama labrada a golpe de cinematógrafo sirva para que le arreglen la carretera.

Vea el artículo de National Geografic sobre Quintela haciendo clic aquí.