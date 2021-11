La negativa a una moción de censura está detrás de la expulsión de la concejala del PP en Priaranza

Eva Cruz Álvarez, la concejala del PP en Priaranza del Bierzo a la que el partido ha abierto un expediente de expulsión, ha revelado en un comunicado que la causa de estas desavenencias es su negativa a apoyar una moción de censura al alcalde socialista del municipio planteada el pasado mes de marzo por el grupo ‘popular’ junto al concejal de Coalición por el Bierzo.

Álvarez asegura que desde entonces “comencé a recibir presiones que en ocasiones se tornaron en insultos y descalificaciones hacia mi persona” y “mi marcha del Partido Popular se debe a que desde la Comarcal del PP me han invitado a irme, presionándome para que dimitiera y así entrase un nuevo concejal para poder llevar a cabo sus planes sin traba alguna”. Sin embargo, la concejala ha tomado la decisión de pasar a ser no adscrita, “ya que considero que no tengo motivos para irme. No se trata de deslealtad, como dicen, sino de sentido común y sensatez”.

Según explica Eva Cruz Álvarez, su negativa a apoyar la moción de censura se basa en que el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Priaranza, José Manuel Blanco, tiene abierta una causa en la que se le piden nueve años de inhabilitación “y además está siendo investigado por otros hechos que continúan en fase de instrucción”. Además, considera que dicha moción no obedece a causas políticas, sino “únicamente a motivos personales de los interesados en alcanzar de nuevo el poder”.

Por último, la concejala apunta que “me resulta enormemente curioso que se me abra un expediente desde el PP provincial por deslealtad y no se le abra a otras personas que tienen causas pendientes con la Justicia y se aferran al poder utilizando todo tipo de tretas y artimañas para conseguirlo de nuevo”.