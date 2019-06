Nenos do Barco, no I Encontro autonómico de consellos locais da infancia e a adolescencia organizado por Unicef

As conclusións presentáronas nun acto o domingo, no edificio do concello de Castrelo

A este encontro acudiron representantes de 10 concellos de Galicia, coa intención de acadar puntos de acordo e definir conclusións. Para elo, estiveron traballando en grupos sobre distintas temáticas: participación, medio ambiente, educación, protección e pobreza.

As conclusións presentáronas nun acto o domingo, no edificio do concello de Castrelo, ao que asistiu o alcalde do municipio anfitrión, a presidenta de Unicef Galicia e a directora xeral de familia, infancia e dinamización. Tamén se acordou a creación dun consello autónomo de participación para o cal acordaron, neste encontro os nenos e nenas,as primeiras bases que rexerán o seu regulamento.