Nevenka Fernández y su rotonda

Soy una ciudadana de Ponferrada de a pie, no pertenezco a ningún partido pero aplaudo a quien lo hace bien. A principios del abril de este año, al pasar por la rotonda que conecta la avenida del Castillo con la avenida de Molinaseca (frente a una famosa gasolinera), me sorprendió un cartel con el rostro de una mujer, Nevenka, como si se tratara de una heroína. Al ver su nombre y su rostro me entró cierta incomprensión a tal desatino, y me hizo comentar para mis adentros ¿pero estamos locos? Solo porque esta mujer tuvo un desafortunado final con su novio y jefe, no representa a todas esas mujeres violadas, acosadas, apaleadas y asesinadas que diaria y tristemente son noticia. Por no hablar de Raquel Díaz, ahora en silla de ruedas, que este Ayuntamiento, que se jacta tanto de ser puntal del feminismo, no le ha hecho ni caso. ¿Será porque el partido, del que su fundador es su presunto maltratador, es el que ha sostenido su gobierno estos años?

Seamos serios: Raquel no estaba al lado de un alcalde que, en aquellos momentos, casi vitoreaba toda la ciudad. De haber sido así habría sido noticia nacional en su día, y no se habría olvidado como tantos otros casos que nos horrorizan a diario y no trascienden ni llegarán a tener rotonda con placa.

Gracias por su atención.

J. García Prieto