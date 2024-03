Nicanor Sen: “El tono agresivo contra el Gobierno de Sánchez tiene como gran protagonista a PP y Vox”

El leonés Nicanor Sen Vélez (Cistierna, 1973), un socialista que se ha bregado en la Alcaldía de su municipio durante 20 años y que ha pasado por la Diputación de León y el Senado, batalla ahora en el equipo de Pedro Sánchez desde la Delegación del Gobierno. En plena Semana Santa y, pendiente de la Operación Especial de Tráfico, censura en una entrevista concedida a Ical el “tono agresivo” que en su opinión están empleando PP y Vox contra el Ejecutivo central, al que cree que dedican “gran parte de su tiempo”.

Tras las últimas polémicas, el delegado renueva el compromiso con infraestructuras pendientes como el Directo, la Ruta de la Plata y la A-60, más allá de las palabras del ministro Óscar Puente, una persona “honesta y sincera” que cree tiene que defenderse al verse “atacada”. Sin aspiraciones en la política autonómica, más allá de lo que le pida su partido, acusa a la Junta de olvidarse de las provincias “occidentales” y de haber llevado a la Comunidad a una despoblación “atroz”. Entre sus próximas decisiones está dotar a Salamanca de un nuevo subdelegado o subdelegada, algo que se producirá en este semestre. El resto, continuarán.

Lleva algo más de tres meses en el cargo, ¿qué es más complicado, representar al Gobierno en la Comunidad o a una autonomía como Castilla y León ante el Gobierno?

Complicado es representar al Gobierno en una comunidad gobernada por un pacto de dos partidos, de derecha y de extrema derecha, que además constantemente va virando hacia la extrema derecha. Y prueba de ello son los comentarios atacando organizaciones no gubernamentales, la situación en la que están exponiendo al Serla, que es de auténtica vergüenza, y la proposición de ley de Concordia que es bastante contraria a los principios de la memoria democrática.

Una vez que ya se conoce ese texto legislativo, ¿el Gobierno ha adoptado alguna decisión sobre si lo recurrirá?

De momento no. Es uno de los tristes peajes que tiene que pagar esta comunidad autónoma por la decisión del Partido Popular de mantenerse en el poder a costa de un pacto con Vox. Lo pueden vestir como quieran, pero es gravísimo, porque es un intento de legitimar la dictadura franquista desde una institución.

En relación al Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales), ¿el Gobierno tiene margen de actuación dada la situación generada? ¿Está el 155 sobre la mesa?

Desde el Ministerio de Trabajo van a hacer todo lo posible para intentar revertir esta situación con la que pierde todo Castilla y León, tras reducir en más de un 50 por ciento el presupuesto de esta fundación, que además es un derecho que tienen los trabajadores. Por lo tanto, todas las acciones que pueda llevar a cabo el Gobierno se harán en consonancia con los sindicatos principales. Sobre la aplicación del artículo 155, si existe un resquicio legal para cambiar esta situación y que se mantenga esta fundación, estoy convencido que la vamos a llevar a cabo.

Fue durante 20 años alcalde en Cistierna y en el pasado mandato vicepresidente de la Diputación de León, ¿se siente atraído por la política autonómica?

Soy un hombre de partido y siempre he estado a disposición cuando el partido ha querido contar conmigo. En ese aspecto no tengo ningún tipo de ambición política, ni por la autonómica, ni por la nacional. Castilla y León es la comunidad más extensa que tiene este país y en ese aspecto es muy parecido a la labor que he desarrollado en mi etapa de vicepresidente de la Diputación Provincial de León y además diputado delegado de Turismo.

¿Percibe ahora a la política autonómica tan alejada del sentir diario de los ciudadanos, como algunos políticos señalan?

La amplitud de esta Comunidad y, quizás también la diversidad entre territorios, a mí lo que me lleva es a pensar es que quedan muchísimas cosas por hacer. Por parte del Estado, se están llevando a cabo miles y miles de proyectos, que era algo que hasta que no ha llegado la pandemia no se había realizado, y que beneficia a una comunidad autónoma con unas circunstancias tan especiales.

Es leonés y ahora que ocupa un cargo autonómico, ¿es posible integrar más a León en la Comunidad? ¿Es partidario de una autonomía para la Región Leonesa? ¿Está cómodo con los discursos ‘leonesistas’ de algunos miembros de su partido?

Es una realidad que para muchos ciudadanos, y sobre todo para aquellos que residen en León, entre los que me incluyo, la falta de apuesta por todas las provincias más occidentales. Yo comprendo ese sentimiento de muchos ciudadanos que ven cómo hay una parte de la comunidad que avanza, que mejora prácticamente en todos los índices, mientras otros territorios empeoran. Por lo tanto, entiendo a muchos ciudadanos que no se sienten cómodos con la comunidad y con las políticas que el PP ha llevado a cabo a lo largo de todas estas décadas, porque está claro que ha apostado por unos territorios más que por otros.

¿La solución pasaría por una autonomía para la Región Leonesa?

Esa es una pregunta que deberían de contestar aquellos partidos que defienden una autonomía diferente. La realidad de la Comunidad es la que está establecida en la Constitución, aprobada además por consenso de todos, y yo creo que lo que hay que ser es respetuoso con esos puntos de vista, pero la realidad a día de hoy es la que es, aunque haya quienes formen parte de ella a disgusto.

¿Cómo podrían sentirse más cómodos en esta autonomía?

Hay que tener más en cuenta a esos territorios, que tienen unos índices de despoblación muy elevados, muchos de ellos además a raíz del cierre y de las reconversiones industriales que se ha llevado a cabo durante las últimas décadas en los sectores primarios. Es necesario un apoyo firme por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, con inversiones y con programas de reindustrialización en estas provincias.

¿Echa en falta algo más en lo relativo a la parte más sentimental, de reconocimiento de una singularidad?

La diversidad de nuestro territorio, de esta comunidad autónoma, es uno de sus grandes atrayentes. El hecho de que alguien se pueda sentir cómodo o no dentro del espacio de la actual comunidad tiene que ver principalmente con aspectos económicos. Cuando un ciudadano ve que otros territorios progresan y el suyo no, es cuando surgen las incomodidades.

En este periodo, le ha tocado lidiar con las tractoradas, ¿qué le diría a quienes en sus protestas sienten tanta lejanía con sus gobernantes? Usted citó expresamente la influencia de Vox en las protestas: ¿lo condicionaron tanto?

Lo dije en su momento y, efectivamente el paso del tiempo nos dio la razón, y solo hay que preguntar a muchos de los agricultores que se han estado manifestando. Al principio había personas vinculadas a este partido político, que dentro de esos grupos que se habían creado eran las que más influían en las movilizaciones. Nosotros mantenemos el apoyo a todo el sector, algo que además se ha visto reflejado en las inversiones del Estado. La situación ha cambiado, porque en estas últimas semanas las organizaciones profesionales han asumido la intermediación. Hay que tener en cuenta que a lo largo de estos más de dos meses se han venido produciendo decenas y decenas de manifestaciones y de concentraciones que no han estado comunicadas. Es verdad que todo el mundo cuenta con un derecho, pero hay que hacerlo dentro de los límites legales para que los derechos de unos ciudadanos no pisen los de otros. Y también no podemos olvidar que la solución a este problema pasa por el ámbito europeo.

Tomó el relevo de Virginia Barcones en la Delegación en diciembre, ¿habrá cambios en la plantilla de subdelegados del Gobierno? ¿Habrá sustituto en Salamanca?

Antes de que finalice este primer semestre se le va a dar una solución a la vacante de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca y se optará por una persona que defienda los intereses de Salamanca. De momento, del resto de los subdelegados no se va a producir a día de hoy ningún tipo de cambio, más allá de uno que se va a jubilar por una cuestión de edad.

¿Cómo es la interlocución con la Junta y su presidente? ¿Lleva razón cuando denuncia agravios a Castilla y León por parte del Gobierno?

La relación se mantiene desde la Delegación y cuando se solicita esa colaboración, llevamos a cabo aquellas acciones que se nos demandan en las competencias del Estado o que son compartidas. Sin embargo, es una realidad que el tono agresivo contra el Gobierno de la nación, contra Pedro Sánchez, tiene como gran protagonista a PP y Vox, que están utilizando gran parte de su tiempo en hacer una crítica política de un ámbito nacional que no le corresponde, porque todos los esfuerzos del gobierno de una comunidad deben dedicarse a mejorar y a reivindicar mejoras para los ciudadanos. Es a lo que se está dedicando el Partido Popular y Vox, no solamente en esta comunidad.

¿Existen diferencias con la parte de Vox en la Junta?

Yo a día de hoy, como delegado, no he tenido absolutamente ningún tipo de relación con Vox. A mí cuando se me ha llamado, por ejemplo, para la celebración del acto del homenaje de las víctimas del terrorismo, hemos asistido aunque lo había organizado el vicepresidente (Juan García-Gallardo).

En el capítulo de infraestructuras, ¿está sentenciado el Directo tras las palabras del ministro, pese a que está encargado un estudio sobre su viabilidad?

El ministro conoce perfectamente cuales son las necesidades, pero debemos esperar a que se facilite la información del estudio que en su momento se encargó. Entiendo perfectamente a los alcaldes, yo lo he sido durante 20 años, pero hay que ser serios con un asunto tan importante como este, porque lleva paralizado durante muchísimos años. Precisamente la solicitud de ese estudio tiene que arrojar una información necesaria, por lo tanto este es el Gobierno que ha empezado a mover la documentación.

Otro proyecto demandado es la Ruta la Plata, con una nueva plataforma que reclama su reapertura y que apoya la Junta, ¿Es posible desde el realismo?

La Junta de Castilla y León utiliza la política de siempre, que es cuando gobierna el Partido Popular no hablar en absoluto de la Ruta de la Plata, ni tampoco de las vías que se han levantado. Hay que esperar a tener ese estudio y en base a lo que arrojará se tomará una decisión. Siempre debemos de ser sinceros y el ministro es una persona honesta y sincera y que dice las cosas como él cree que deben de ser. Lo que no se puede hacer es estar permanentemente jugando con los ciudadanos y comprometer cosas, y en este caso infraestructuras ferroviarias, que todos sabemos el elevado coste económico que tienen y el tiempo de ejecución de los mismos.

Ahora, entiendo, sufre la falta de autovía entre León y Valladolid, ¿le convencen los carriles de adelantamiento para el tramo central, de Santas Martas a Medina de Rioseco?

La realidad es que en el tramo Medina de Rioseco a Santas Martas no hay absolutamente ni un solo documento. Mientras se tiene la información sobre qué se va a hacer, el ministro ha propuesto adoptar unas medidas de mejora de la seguridad que yo creo que a nadie deben de escandalizar. Lo que se pretende es actuar dentro de los terrenos de dominio de la Administración General del Estado. A mí me parece que no tenemos por qué perder esa oportunidad.

Una autovía con tramos en obras es la A-11, del Duero, ¿la falta de nuevos presupuestos frenará el ritmo de avance este año?

El día de mi toma de posesión, como sabéis, fuimos a visitar las obras porque no se estaban llevando a cabo con la diligencia debida. El compromiso del Gobierno es firme con los tramos que se están llevando a cabo y vamos a estar permanentemente pendientes de la ejecución. El compromiso del ministro deja muy claro el apoyo total a la ejecución del resto de los tramos, pero hasta no hace mucho tiempo no se había llevado a cabo con la diligencia y con la importancia que tiene para nuestro territorio.

Usted puso el acento en la despoblación al tomar posesión, ¿se le presta la atención debida? ¿son tibias las medidas que se toman?

La política del Partido Popular desde que gobierna esta comunidad autónoma, no es que no haya dado sus frutos, sino que precisamente los números, que son una ciencia exacta, arrojan todo lo contrario. El Gobierno está apoyando proyectos para frenar esa despoblación tan atroz que tiene nuestra comunidad, que tiene además que ver principalmente con la falta de proyectos reales de reindustrialización, por ejemplo, por parte del Partido Popular. Estamos hablando de más de 27.000 proyectos, con más de 2.100 millones de inversión por parte del Estado, algo que no se había producido antes en la historia más reciente de nuestra comunidad.

Al hilo de estas inversiones, ¿es defendible en Castilla y León una ley como la de la amnistía y los acuerdos económicos con los socios independentistas?

Al Partido Popular no le interesa hablar de las cosas importantes que afectan a nuestra comunidad autónoma. Como no pueden hacer una crítica al Gobierno, lo único que le interesa es hablar de aquello que, según mi humilde opinión, menos importa a los ciudadanos. Aparte de esa agresividad política que se está llevando a cabo desde la derecha de este país y desde la extrema derecha en su crítica al Gobierno, a pesar de que tendría que haber una oposición constructiva, están intentando hablar y mezclar asuntos que no tienen absolutamente nada que ver como es la amnistía y la financiación de las comunidades. ¿Dónde está el modelo de financiación autonómica del Partido Popular? Toda la vida hemos hablado de la necesidad de mejorar la financiación autonómica y la municipal. Este año se han batido récord de aportación de fondos del Estado, pero yo me pregunto: ¿cuál es el modelo de financiación que tiene el Partido Popular para España y para Castilla y León?.

Con sinceridad, ¿le ha complicado su tarea el perfil ‘tuitero’ y ácido del ministro de Transportes? ¿Es muy alargada su sombra en Castilla y León?

(Sonríe) A mí en absoluto. El ministro es una persona muy activa en redes sociales, todos lo sabemos, y además él mismo lo reconoce. Una persona que es permanentemente atacada, también tiene que defenderse.

¿Situaría a Isabel Díaz Ayuso y Óscar Puente al mismo nivel?

No soy un seguidor de Isabel Díaz Ayuso. Sí es verdad que son dos perfiles, que son dos personas muy activas en las redes sociales, pero hombre, yo por supuesto me quedaría con Oscar Puente sin dudarlo.

Como socialista, ¿cree que el PSOE de Castilla y León defiende la acción del Gobierno con determinación?

Creo que sí, pero no solamente desde un nivel autonómico, sino también el resto de los compañeros que tienen responsabilidades a nivel nacional, local o provincial.

Y usted, ¿en este tiempo se siente apoyado por el PSOE de Castilla y León en su cargo?

Siempre. Sin ninguna duda.

Tras los últimos acontecimientos, ¿existe una pugna entre el PSOE de León y el partido en la Comunidad?

Ha habido puntos de vista diferentes y creo que se tienen que clarificar y debatir en los órganos internos del partido, como siempre lo hemos hecho, porque eso siempre va a reforzar un partido democrático como es el nuestro.

En este momento, ¿cuál es su relación con Luis Tudanca? ¿Lo ve con ganas de pelear de nuevo la Comunidad?

Yo lo veo bien, como antes, haciendo su labor de oposición, trabajando por el territorio, preocupándose por los problemas de los castellanos y de los leoneses, y denunciando aquellas injusticias que se llevan a cabo por el Partido Popular y por Vox en esta comunidad.

Como socialista, ¿cree que debería ser de nuevo el candidato?

Es una decisión que a mí no me corresponde, es algo que se tiene que dirimir en el partido de acuerdo a los Estatutos, con el voto de los militantes.

Llegado el momento, si se produce un relevo en la dirección autonómica, ¿se descarta?

Yo siempre he estado a disposición del partido; cuando el partido me ha llamado, yo siempre he estado ahí, y lo voy a seguir estando, pero no tengo ningún tipo de ambición por la política autonómica.

Y, finalmente, en ese caso, ¿le gustaría un secretario general leonés?

No es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de apoyos. La democracia interna de los partidos es así. El que más apoyos tiene es el que representa a todos y yo lo que sí quiero como militante es que nuestro candidato o candidata sea el mejor.