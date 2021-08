El Gobierno lanza la campaña ‘No caminas sola’ para prevenir la violencia machista en el Camino de Santiago

La Delegación del Gobierno en Castilla y León presentó en Villalcázar de Sirga (Palencia) la campaña ‘No caminas sola’ para la prevención de violencias machistas en el Camino de Santiago, que se desarrolla simultáneamente en las comunidades autónomas que comparten el Camino de Santiago Francés con Castilla y León, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, con la novedad de la inclusión de las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAPs).

La iniciativa parte de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones de Gobierno de La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León y Galicia, comunidades autónomas que forman parte del Camino de Santiago Francés, con el objeto de reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden sin compañía la Ruta Jacobea.

El dispositivo de este año cuenta con las OMAPs de la Guardia Civil en todas estas comunidades autónomas, una de las cuales está radicada en la provincia de León y fue puesta en marcha el pasado 1 de julio, con más de 1.000 atenciones, aunque ninguna relacionada con casos de Viogen.

El delegado de Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, recordó “la libertad de toda mujer, del mismo modo que la de todo hombre, para viajar sola, en compañía o como considere, sin verse amenazada ni sufrir ningún tipo de acoso, el que sea”.

“Algo tan incuestionable nos obliga a realizar campañas específicas para ayudar a garantizar la seguridad de las peregrinas, de modo que, mientras tengamos que poner en marcha campañas como éstas, lamentablemente, seguiremos teniendo un problema social que es urgente atajar con todos nuestros medios, empezando por la reprobación por parte de toda la ciudadanía”, afirmó.

Izquierdo estuvo acompañado por el alcalde de Villalcázar de Sirga, Moisés Payo, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo, el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Castilla y León, Jesús del Amo, y el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Javier Herradón.

Oficina móvil

Este servicio, de la mano de las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAPs) de la Benemérita, estará operativo hasta mediados de septiembre con un total de seis efectivos con las funciones de atención a las víctimas de delitos o faltas, asesorándoles y apoyándoles en las gestiones procedimentales y documentales policiales (cancelación de tarjetas y documentos de crédito, contacto con embajadas y consulados, comunicación o localización de familiares, entre otros).

Las OMAP asisten al peregrino o peregrina en la tramitación de la denuncia del delito o falta, informándole de sus derechos y entregándole la citación para la celebración del Juicio Rápido, y se ocupan también de notificar de manera inmediata al Juzgado de Guardia, y ofrecen una adecuada respuesta policial ante situaciones de riesgo y/o conflicto mediante la activación de los recursos propios y de otros servicios de emergencia.

De igual forma, ofrecen información sobre el Camino de Santiago en general, así como los servicios públicos que puedan ser del interés de quienes hacen la Ruta (estado de las vías y rutas cercanas, hospitales, albergues y hospederías, ayuntamientos, informaciones sanitarias regionales sobre la COVID-19, medidas adoptadas a nivel local con ocasión de la COVID-19, etc.).

Además, desde las delegaciones del Gobierno se está realizando la difusión en diferentes localizaciones de dípticos y carteles, que incluyen un QR que enlaza a los teléfonos de atención a las mujeres (016, 062, 091) y a los recursos más cercanos en donde se les atenderá. En Castilla y León se están distribuyendo 500 carteles y 9.000 tarjetas entre los albergues del Camino, puestos de Guardia Civil, Policías Locales, Comisarías de Policía Nacional y farmacias.

Acción Policía Nacional

En relación a la Policía Nacional, en el marco de la campaña ‘Protegemos el camino, año jubilar 2021-2022’, tiene desplegados puntos de contacto y sellado de credenciales del peregrino en las Comisarías afectadas por los diversos caminos.

Los peregrinos que lo deseen pueden expedir su credencial en la Comisaría de Policía Nacional, así como obtener el sello que acredite su paso por la ciudad durante el año jubilar. Este sellado también podrá realizarse en las comisarías de las ciudades por las que discurra alguna de las vías del Camino de Santiago.

Como servicio específico, se cuenta con 8 caballos pertenecientes a la Unidad de Caballería en el entorno de Ponferrada, además de las unidades habituales de Seguridad Ciudadana.

De momento, en las provincias de León y Palencia no se han registrado incidencias relevantes, y únicamente hay constancia de un detenido en Burgos por un presunto robo con violencia a un peregrino. Lo anterior no supone que no se hayan registrado más denuncias en comisarías del Camino por parte de otras personas que no se hayan identificado como peregrinos.