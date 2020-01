Estimado señor/a director/a:

El tema que queremos tratar es de especial importancia, el sistema educativo de hoy en día.

Queremos informarle a usted y a todo el mundo, de que no estamos de acuerdo con el sistema educativo de hoy en día, y les vamos a explicar por qué.

Estamos hartos de que sólo se nos valore por una nota y no por lo que realmente somos, ya que no todo en esta vida se basa en el conocimiento. Como dijo nuestro gran científico Albert Einstein: “Si tú pones a un pingüino, un elefante, un mono y un pez delante de un árbol y les dices que lo trepen, no todos podrán ya que cada uno tiene sus propias cualidades.”

Eso es lo que intentan hacer hoy en día con nosotros, los alumnos…

Creemos que cada alumno tiene sus cualidades y no tiene por qué ser “bueno” en todas las asignaturas, como intentan hacer en los centros escolares.

¿Debemos estar cortados por el mismo patrón?

Diana Salavastru, Ángel González Flores

Toreno