“No quiero pensar que hay gente apoltronada en la oposición cobrando un buen sueldo”, advierte Courel

“No quiero pensar que sus declaraciones tengan que ver con que hubiera sido mejor que no gobernáramos la Diputación de León, ni que haya gente que está apoltronada en la oposición, donde responsabilidad hay mucha menos, cobrando un buen sueldo. Quiero pensar que vienen de una persona que en su día ganó unas elecciones pero no pudo gobernar y que ha tratado de hacer una labor de oposición adecuada”. Así lo apuntó el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, después de que el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León comentara que no le gustaría pensar que quienes aprobaron la moción leonesista en la Diputación “lo hicieron solo para mantener el gobierno”, ya que eso sería “jugar con las emociones de la gente”.

Courel consideró que, en su momento, quedó muy claro y explicado el por qué de la aprobación en la Diputación de León de la moción en defensa de la autonomía para la Región Leonesa, pero señaló que si Luis Tudanca, en cuanto tuvo conocimiento de ella, “hubiera hablado con cualquier miembro del Grupo Socialista” se le habría explicado que “refleja el hartazgo de la sociedad leonesa con las afrentas y los olvidos que ha tenido la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular durante casi 40 años”.

Una moción en la que “se enfoca el hartazgo de la sociedad” y cuya aprobación pretende “dar un toque de atención a quienes están fuera de León”, pero también “a quienes saben y conocen de primera mano que la sociedad leonesa quiere un cambio”.

Ante la posibilidad planteada por Tudanca de que esa aprobación gracias a los votos de Unión del Pueblo Leonés y el PSOE pudiera responder a “mantener el gobierno”, el presidente de la Diputación quiso dejar claro que el equipo de Gobierno “está trabajando duro desde el primer día por y para la provincia”. No obstante, reconoció “lo que tiene gobernar” es que “a veces aciertas y a veces no”, porque “significa tener responsabilidad”, mientras que “en la oposición se vive más cómodo”.

Ayuntamiento de León

El presidente de la institución provincial aprovechó la ocasión para preguntarle al secretario autonómico del PSCyL “por qué le parece estupendo que se apruebe la moción leonesista en el Ayuntamiento de León pero no que se haga en la Diputación de León”, al entender que “la moción leonesista será igual en todos los sitios”. “Entiendo que el alcalde de León defiende lo mejor para su ciudad, pero está claro que en la Diputación de León también defendemos lo mejor para el resto de la provincia”, señaló.

En este sentido, Courel también quiso responder al regidor leonés, José Antonio Diez, quien apuntó en el día de hoy que la Diputación de León “tiene mucho que decir, hacer o proponer” y aseguró tener ya en su poder el borrador del informe jurídico que establecería los próximos pasos a dar.

“Esperemos a ver qué dice ese informe jurídico y, en función de ello, si hay que tomar una decisión, se podrá tomar”, comentó, al tiempo que recordó que la Diputación de León “aprobó la moción y la envió a donde debía enviarse”, mientras que los trámites que sigan a partir de ahí “ya no dependen de la institución provincial”.

Gerardo Álvarez Courel señaló también que, una vez que el Ayuntamiento de León tenga el informe jurídico definitivo podrá tomar las decisiones que tenga que tomar”, pero matizó que el Consistorio “no va a ir con el informe al Congreso de los Diputados no hace nada a exigir nada porque no tiene competencia allí”. “Nosotros esperaremos noticias del informe y, si tenemos que tomar alguna decisión al respecto, la tomaremos, que no queda ninguna duda”, concluyó.