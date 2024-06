La Noche Blanca de Templarium sortea 1.300 euros para comprar en sus establecimientos

La Noche Blanca de Templarium llega este fin de semana a su novena edición con descuentos de entre el 20 y el 50 por ciento en los establecimientos asociados y el sorteo de un tarjetero con más de 1.300 euros disponibles para comprar en las tiendas que forman parte de esta asociación de comerciantes. Como es habitual, el viernes 7 los establecimientos permanecerán abiertos hasta medianoche y la avenida de España y las calles aledañas contarán con hinchables y talleres. Además, el grupo Efecto 2000 actuará el viernes a las 21.00 horas, después del sorteo del tarjetero, al que podrán optar todos los tickets de compra generados a lo largo de esta semana.

El presidente de Templarium, Felipe Álvarez, aseguró que este evento es posible “gracias a la subvención del Ayuntamiento de Ponferrada”, ya que no han recibido aún la de la Junta de Castilla y León, y afirmó que “aunque estamos más ajustados y no podemos llegar a los globos que tanto gustan a la gente, sí habrá un concierto y cada tienda contará con su pequeña celebración particular para agasajar a los clientes”.

La Noche Blanca se extenderá también a la jornada del sábado 8, en este caso en el horario habitual de apertura de los comercios y manteniendo los descuentos de hasta el 50%.

Rebajas de verano y bonos comercio

En cuanto al próximo periodo de rebajas de verano, Felipe Álvarez insistió en que “nos gustaría que estuviera regulado. El inicio debería ser el 1 de julio, pero las grandes cadenas pueden ponerlo cuando quieran, igual una semana antes, y eso va en detrimento del pequeño comercio. No sólo pasa en Ponferrada, sino en todas partes”. En cualquier caso, los comerciantes esperan unas rebajas de verano “muy buenas y más largas de lo previsible”.

En ese sentido, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, adelantó que el consistorio está ultimando la firma del convenio para lanzar una nueva emisión de bonos comercio que coincidiría con el inicio de las rebajas, una noticia que Álvarez catalogó de “buenísima”. Aunque próximamente se darán más detalles, la idea del Ayuntamiento es mantener las condiciones de estos bonos igual que en años anteriores, de manera que los consumidores paguen 75 euros por cada 100 de gasto, asumiendo el consistorio los otros 25.