Noites de cine na Praza Maior do Barco

O xoves 30 de xuño comenzan as Noites de Cine, a actividade de cine ao aire libre organizada desde hai anos polo Concello do Barco e o Cine Clube Groucho Marx. En total, no programa de este ano atopanse dez filmes, dirixidos a todos os públicos, e que se proxectarán ao aire libre na Praza Maior do Barco.

Os horarios das proxecións varían, comezando as 22.45 horas ata o 14 de xullo, para seguir logo ás 22.30 horas. Unha das películas proxectarase o 23 de xullo no recinto do SilFest.

Programación das Noites de Cine

30 de xuño. 22.45 h. Cinema paradiso

7 de xullo. 22.45 h. Cuñados

14 de xullo. 22.45 h. Spirit, indomable

20 de xullo. 22.30 h. Concerto Hans Zimmer. Live in Prague

23 de xullo. 22.30 h. Recinto SilFest Valdeorras. Trolls 2. Gira mundial

28 de xullo. 22.45 h. Las aventuras del Dr. Dolittle

4 de agosto. 22.30 h. Resistencia

11 de agosto. 22.30 h. Jungle Cruise

18 de agosto. 22.30 h. Bebé Jefazo 2. Negocios de familia

25 de agosto. 22.30 h. A todo tren, destino Asturias