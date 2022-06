Normalización/gripalización

Desde hace meses oímos a todas horas estas dos palabras. Con las que, aparentemente, pretenden hacernos olvidar que seguimos imbuidos en la pandemia producida por el SARS-CoV-2, más conocido como covid-19.

También desde hace meses, vengo diciendo que no sé cómo se puede asumir como normal que día a día fallezcan 50 o 60 personas. A lo que ahora responden con: antes de las vacunas fallecían más o ahora sólo mueren los vulnerables… como si estos últimos no importasen o no se sufriese por su fallecimiento.

Por otro lado, quieren que todo sea normal, pero curiosamente nadie se queda de baja por dar positivo (si es asintomático), menos los sanitarios o trabajadores de centros sociosanitarios… Curiosamente, porque trabajamos con pacientes vulnerables. Entonces, en qué quedamos, los vulnerables son importantes o no.

También son dignos de mención los famosos protocolos y guías: que si no hace falta aislar, que si después de cinco días pueden volver a los grupos y así mezclamos positivos y negativos… Y me pregunto yo, qué opinarían estos señores/as que escriben estas guías si fuese su familiar, mayor con múltiples enfermedades, que siendo negativo le meten en su habitación a un positivo al quinto día…

Y ya como última ocurrencia, ahora ya no se dan test de antígenos a las residencias. Es decir, en el hospital entras y te cae un palito, si estás en planta covid para desaislar te cae un palito o PCR, pero resulta que en las residencias, llenas de pacientes vulnerables, no se dan test o se los tienen que pagar los residentes…

¿Pero qué pasa aquí?

¿Nos hemos vuelto locos?

¿Las familias son conocedoras de esto?

El problema que se avecina es de dimensiones siderales, con positivos sin diagnosticar, sin poder separar positivos de negativos. Ese descubrimiento maravilloso (después de las vacunas), que tanto nos ha ayudado a acotar brotes, también nos lo quieren quitar ahora…

Acabo igual que empecé:

Desde hace meses llevo solicitando cordura en las decisiones que se adoptan, sobre todo cuando en lo referente a los residentes en centros de mayores…

Tino Gil