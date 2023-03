Nos estamos liando

Las cosas ya no son lo que eran. Cuántas veces habremos oído esa frase y cuántas veces al oírla habremos pensado “Pues menos mal” y otras tantas nos quedamos en un “Qué lástima”. Esos pensamientos dependían de nuestras vivencias. Teníamos criterio basado en nuestra propia experiencia y en nuestro conocimiento y nos enfrentábamos con honestidad a la opinión forjada a través de ambos. Pero lleva tiempo, en ciertos ámbitos, premiándose la inexperiencia, la ignorancia y la capacidad para decir una cosa y la contraria sin ruborizarse. Esa inconsistencia que podemos detectar en algunos líderes políticos nos permite, afortunadamente, descubrir realidades prestando sólo un poquito de atención

A modo de ejemplo, comparto que me ha llamado poderosamente la atención que, tras revelarse los hechos alrededor del caso Mediador, Feijoo lo tachase de “corrupción cutre” y esté superofendido. Parece que esa es la corrupción que le molesta: la corrupción cutre que no hace tambalear su estatus. La corrupción supuestamente elegante, diseñada en plantas nobles acondicionadas ilegalmente, donde se destruyen a martillazos ordenadores para ocultar pruebas, la que puede desestabilizar sus estructuras de poder, esa no ofende ni avergüenza. Esa hay que taparla y colocar diques de contención para que salpique sólo a unos pocos elegidos.

También captó mi atención su referencia en el Senado a la “gente de bien”. Una expresión que divide a España porque el resto de personas que no somos gente de bien, según la percepción del Sr. Feijoo, se entiende que seremos gente de mal simplemente por no pensar como ellos. Eso marca una involución de décadas que no nos podemos permitir si queremos vivir en paz en la sociedad actual que es plural y multicultural

Y concluyo con otro bochornoso acontecimiento que, lamentablemente, ha tenido menos repercusión pública de la que hubiera merecido, desde mi humilde punto de vista, aunque ha provocado, eso sí, el cese del Jefe de Gabinete del Presidente de las Cortes de Castilla y León. Resulta que para argumentar el rechazo a una iniciativa que solicitaba un aumento en las ayudas a los enfermos de ELA, PP y Vox han mentido asegurando que esas personas ya reciben ayudas de hasta 3.000 € mensuales cuando lo cierto es que andan por los 47 €, 38 € o incluso 0 €

Asique, si no sabemos penalizar a quienes no quieren denunciar todo tipo de corrupción, a quienes no saben respetar a las personas que piensan diferente ni son capaces de ver la diferencia entre 30 € y 3.000 €, realmente es que nos estamos liando y mucho.