“Nos han chafado el verano”, afirma la pedánea de Peñalba de Santiago

Imagen de la carretera a Peñalba, todavía cortada tras los desprendimientos

Entre las localidades más afectadas por las intensas tormentas de los últimos días también se encuentra la localidad ponferradina de Peñalba de Santiago, donde la principal carretera de acceso se encuentra cortada “hasta garantizar la total seguridad de los usuarios”, según informaron el sábado fuentes de Diputación, que ofrecieron como alternativa el camino del Alto de la Cruz, que une la carretera del Morredero con la localidad.

Esta mañana, la presidenta de la junta vecinal de la localidad, Susana Rodríguez, entregó un escrito en el Ayuntamiento de Ponferrada en el que reclaman que se tomen “medidas más serias” para solucionar las “carencias” en los accesos a este pueblo, que forma parte de la asociación de los más bonitos de España. En el escrito, que también se presentará a la institución provincial, los vecinos recalcan que “la pista abierta no es la adecuada, no reúne las condiciones de seguridad mínimas y no permite la circulación del autobús a demanda para bajar al médico o del camión de la basura”.

En ese sentido, Rodríguez consideró que “se ha hecho lo justo para salir del paso” y lamentó que “con lo que han hecho no llega”. “Nos han chafado el verano”, remarcó la presidenta de la junta vecinal, que aseguró que ya se han producido anulaciones de reservas en casas rurales y restaurantes de la localidad. Además, los representantes de los vecinos también suspendieron los eventos programados para el estío en la localidad “para evitar peligros con la gente que quiera subir a verlos”, explicó Rodríguez. “Queremos que actúen de una vez, esperemos que a quien le compete, se tome esto en serio, porque parece que no se va a hacer nada hasta que no pase algo gordo”, concluyó.