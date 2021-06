A exposición “Nós naceu en Ourense hai 100 anos”, no Barco

A exposición foi presentada no edificio Multiusos pola coordinadora da mostra e xornalista Maribel Outeiriño, quen dirixiu unha visita guiada pola exposición, acompañada polo alcalde, Alfredo García, e a concelleira de Cultura, Margarida Pizcueta. O alcalde agradeceu que esta mostra chegara ao Barco, destacando especialmente o feito de que se presente ao aire libre, o que permite que poida ser visitada por moitas persoas, sen necesidade de ter que acceder a un local pechado.

A concelleira de Cultura aproveitou a vista desta exposición para lembrar a figura do escritor Florencio Delgado Gurriarán, protagonista de innumerables iniciativas para lograr que sexa elexido para as Letras Galegas do próximo ano. “Publicou os seus primeiros poemas nesa revista. El foi quen trouxo a Valdeorras a universalidade da Xeración Nós”, recordou a concelleira.

Os cubos que se poden ver na Praza do Concello conteñen textos dos principais impulsores da revista, e tamén permiten ver alguns rasgos dos integrantes dun “grupo moi unido, dun alto nivel cultural, que participou moito na vida do seu tempo”, dixo Outeriño.

A exposición fala dunha revista cuxos 15 primeiros números sairon da imprenta do xornal “La Región”, e é importante para ver a evolución de Castelao. Maribel Outeriño, incidió no carácter ourensano da revista. “A presencia de Ourense é constante”, dixo, coincidiendo con Margarida Pizcueta, que apuntó que “era de recibo reivindicar que a revista Nós xurdiu dunha xeración que tiña os alicerces en Ourense”.