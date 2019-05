Nueva denuncia judicial de Bierzo Aire Limpio contra Cementos Cosmos y el consejero de Fomento, Suárez Quiñones

Imagen de la cementera Cosmos en Toral de los Vados. / QUINITO

Bierzo Aire Limpio ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Ponferrada una nueva denuncia por los escapes presuntamente tóxicos observados en la cementera de Cosmos en Toral de los Vados en distintas fechas de enero, febrero y marzo una vez que se han celebrado las elecciones del 26 de mayo, “para que nadie nos afee interferir en la campaña electoral”, manifiestan a través de un comunicado.

Según afirman, “la denuncia que presentamos en febrero fue archivada provisionalmente por el juzgado, sin agotar una instrucción en la que apenas tuvimos tiempo y ocasión de participar. Bierzo Aire Limpio no ha podido participar en la instrucción ni proponer las necesarias diligencias de investigación. No se hizo ninguna averiguación de hechos como las presuntas responsabilidades del consejero Suárez Quiñones, por lo que esperamos que la Audiencia Provincial de León revoque el archivo y ordene continuar la instrucción: El juzgado no puede dar por buenos los informes de una parte, porque Cosmos sale muy favorecida en su autorretrato, pero con la salud de la ciudadanía no cabe indulgencia ni autorretratos complacientes”.

“Entretanto —prosigue Bierzo Aire Limpio—, se han producido nuevos escapes los días 11, 13 y 17 de enero, 15 de febrero y 1 de marzo, entre otros, todos ellos denunciados al 112, documentados gráficamente y con anomalías en las mediciones, como hemos aportado al Juzgado. Es muy curioso comprobar cómo cada vez que hay un escape en Cosmos, las estaciones de medición no funcionan: más que casualidad, parece algo intencionado, y la Justicia debe investigarlo”.