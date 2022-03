Solicitan instalar la nueva oficina del Ecyl en el centro de Ponferrada

Use Bierzo destaca que "eso sería una demostración de que se está por gobernar para la ciudadanía. El resto es folklore del malo"

Oficina de Empleo en Ponferrada. / QUINITO

Use Bierzo ha solicitado este viernes 11 de marzo a la Junta de Castilla y León la instalación de la nueva oficina del Ecyl, que hasta ahora se encontraba en el Campus de Ponferrada, en una zona céntrica "que pueda reactivar alguna zona con actividad escasa".

La oficina del Ecyl se trasladará porque el convenio actual caduca. "Nos unimos a la ULE a la hora de reclamar ese espacio para usos educativos". Use Bierzo destaca que "eso sería una demostración de que se está por gobernar para la ciudadanía. El resto es folklore del malo".

"Folklore y malas noticias", señala el portavoz de Use Bierzo, Samuel Folgueral en un comunicado. "Eso es todo lo que las administraciones tienen para ofrecerle a la ciudadanía de Ponferrada y El Bierzo en un momento durísimo para este territorio, agravado por la alarmante situación nacional del precio de los suministros básicos. Y desde USE Bierzo lo que exigimos es trabajo y actuaciones reales por más que se remitan a asuntos de poco calado, ya que los grandes problemas están lejos de solucionarse. Ojalá estuviera España en condiciones de reabrir las térmicas para paliar la crisis de precios de la energía o hubiese sobre la mesa un proyecto serio para el Corredor Atlántico".

"Lejos de ello, en Ponferrada tenemos que soportar desde este fin de semana la humillación de ver cómo en la Estación de Ferrocarril se suprime el servicio presencial de taquilla. Y así será para los siguientes sábados, domingos y festivos. Una medida que redunda en la dinámica de supresión de prestaciones ferroviarias y que amenaza con dejar a la Estación ponferradina en un triste apeadero. Nada de todo ello nos contaron a los ponferradinos y a los bercianos Olegario Ramón o el presidente del Consejo Comarcal después de su folklórica reunión con la gerencia territorial de Renfe esta misma semana. Malamente se puede hablar del Alvia cuando el alcalde no es capaz de convencer a Renfe de que Ponferrada es algo más que un estorbo para sus planes estratégicos. Así que desde USE Bierzo exigimos tanto a los gobernantes como a la propia Renfe que dejen de confundir interesadamente atención digital con supresión de servicios", explican.

"Mala noticia es también que Castilla y León vaya a estar señalada en Europa por aupar a la ultraderecha al gobierno autonómico. Esperamos que esto no se traduzca en desdén hacia la ciudadanía, que necesita que se noten de verdad las ayudas europeas y que se aborden desde el gobierno de la Junta problemas reales en un territorio que no tiene conflicto alguno con la inmigración y que en el ámbito de la violencia machista sólo puede ampliar los recursos y no cercenarlos", concluyen.