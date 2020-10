Nuevo Microgrado de la Uned en Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

Imagen del edifico de la UNED en la Avenida de Astorga de Ponferrada. / QUINITO

La UNED crea su segundo microgrado que bajo el título “Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura” formará a toda persona que tenga acreditado el nivel de inglés A2. Sus objetivos son facilitar la inserción laboral con el manejo de un idioma prácticamente imprescindible en el ámbito laboral y el acercamiento a una futura especialización. Su estructura consta de un solo bloque con 27 créditos, formado por una asignatura anual y tres cuatrimestrales. La matrícula estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre.

En la actualidad el manejo del idiomas es crucial para la inserción laboral de la ciudadanía. Entre todas las lenguas, el inglés es la más usada en la Comunidad Europea y en el resto de países de habla no hispana. La UNED propone el microgrado Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura atendiendo a la demanda de un mundo globalizado y con dos objetivos: por un lado, desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa, la capacidad de trabajo en un contexto internacional, y la capacidad de razonamiento crítico, facilitando al estudiante un uso instrumental de la lengua de cara a su inserción en el mercado laboral; por otro, aportar el enfoque general e integrado sobre los estudios ingleses que supone una sólida base para una futura especialización. Además, puede convertirse en una salida para aquellos estudiantes que están cursando un grado en Filología pero no han visto satisfechas sus expectativas y no desean abandonar los estudios.

El programa de estudios contiene en el primer semestre, las asignaturas obligatorias de Inglés Instrumental I; Comentario de Textos Literarios en Lengua Inglesa; y en el segundo, Inglés Instrumental II. Además de la anual Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural. El título depende de la Facultad de Filología, departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. El nuevo título se suma al Microgrado en Historia de España, que ha obtenido una gran acogida entre las y los estudiantes de la UNBED y el público en general.

La UNED es la mayor universidad española con sus 200.000 estudiantes de media en los últimos años y el mayor campus europeo, con 61 sedes nacionales y 12 en el extranjero, que asiste además a las aulas de examen temporales, embajadas y misiones militares en el exterior. De carácter público, basa su servicio en una educación superior combinada online y semipresencial, comprometida con la apuesta de “no dejar a nadie atrás” y facilitar el acceso a la formación universitaria a toda aquella persona que demuestre su interés y sus capacidades, independientemente de su situación económica, laboral, familiar, ubicación territorial o funcionalidad física. Su plazo de matrícula se mantiene abierto hasta el próximo 10 de noviembre.