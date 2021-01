Nuevo ‘Sábado sin sol’ en Ponferrada en recuerdo a las víctimas

‘Sábado sin sol’ en Ponferrada / EBD

La Plataforma contra la Violencia Machista de El Bierzo y Laciana celebró en Ponferrada un nuevo encuentro mensual ‘Sábado sin sol’ en recuerdo a las víctimas de violencia machista y en el que la Asociación de Mujeres por la Igualdad del Bierzo y Laciana, fue la encargada de proceder a la lectura del manifiesto.

Un manifiesto que comenzó poniendo de relieve que “la violencia machista se ha llevado la vida de 1.078 mujeres desde el año 2003”, a las que se suman “los asesinatos de muchas más que no entran dentro de los cómputos oficiales, pero que también han sido asesinadas por hombres” y de los que, en lo que va de 2021, se han contabilizado cuatro.

Asimismo, el manifiesto recordó que desde 2013, “765 menores han perdido a sus madres como consecuencia de la violencia machista”, de los que “499 eran hijo de los asesinos, mientras que los 266 restantes son de relaciones previas o posteriores de las víctimas”. Asimismo, “37 menores han sido asesinados por los violentos machistas”.

Ante estas cifras, la Asociación de Mujeres por la Igualdad del Bierzo y Laciana lamentó que “sigue habiendo una parte de la ciudadanía que cierra los ojos ante una tarea en la tenemos que participar todos o no lograremos acabar con la pandemia machista”, para lo que “la educación es un pilar fundamental”, una educación “que no haga diferencias en las aulas ni en los patios, que eduque en la igualdad, con escuelas de padres y madres, para que reflexionen y comprendan que la igualdad es el camino”.

No obstante, la Asociación expuso en su manifiesto que “la educación no es lo único que falla”, sino que “un asesinato machista es el hogar de los eufemismos usados para no llamar a las cosas por su nombre”, lo que contribuye a “una falta de concienciación” que obedece a “motivos y razones arraigados en la sociedad, a través de pautas de conducta patriarcal que se han impuesto a lo largo de la historia, sin una educación en valores de respeto a la mujer y a su dignidad, en igualdad de derechos con el hombre”.

Ante esta falta de conciencia, el manifiesto hizo un llamamiento a “no dejarlo todo en manos de las generaciones venideras y actuar ya, denunciando a los maltratadores”, ya que “la violencia machista se nutre del silencio”.

Por ello, desde la organización feminista apelaron a “la responsabilidad de toda la sociedad” y “especialmente a los familiares de víctimas y maltratadores” para que entre todos “se haga visible el maltrato hacia las mujeres y se grite alto y claro el nombre de los agresores” en un momento en el que “no se puede seguir escondiendo la violencia machista, sino que hay que repudiarla y alejarse de los maltratadores” para que “vean que son hijos indignos la sociedad”.