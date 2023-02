Nuevo triunfo del Bembibre Hockey Club ante Ponteareas

Bembibre H.C. / Mila

El Bembibre H.C. volvió a vencer al H.C. Ponteareas por un claro 6-3, si bien, pudieron haber sido más goles, si las Águilas hubieran tenido más puntería. Con un comienzo en contra, las de Carlos Figueroa, se vieron sorprendidas con el primer gol, al marcar la visitante Cris, un golazo lleno de potencia y colocación, dejando el intento de Majo por evitarlo en un esfuerzo estéril. Con un 0-1 a los casi cuatro minutos, se vieron las bercianas con el trabajo de doblegar a un rival embravecido por su gol. Pero este equipo no deja de darnos lecciones de juego y voluntad una semana sí y otra también. En un minuto y diez segundos, la juvenil Sara, Pía y Mili por ese orden, marcaron tres goles de manera seguida, colocando el 3-1 y poniendo tranquilidad en el juego. Con el resultado favorable para el equipo local, se llegó al intermedio.

Después del descanso y casi sin tomar asiento la afición, que volvió a llenar el pabellón, Pía Sarmiento puso el cuarto gol en el marcador (4-1) a los veintisiete minutos del partido. Dos minutos después, un penalti a favor del Bembibre H.C. fue transformado de manera impecable por Juanita Alzate, colocando un rotundo 5-1 para las Águilas. Pía falló su lanzamiento de penalti a los treinta y un minutos, pegando la bola en el hierro de la portería rival. Pero pudo resarcirse la máxima goleadora del campeonato en el minuto treinta y seis, cuando tras una buena jugada, remató pasando entre las piernas, batiendo de nuevo la portería viguesa y colocando el 6-1. Se resistió a ser vapuleado el Ponteareas y en el tramo final, Fernanda Yacanto, hermana de Mili, marcó dos goles para su equipo, maquillando el resultado ante el enfado de Carlos Figueroa. Dos goles que bien pudieron haberse evitado de estar un poco más duros atrás. Los últimos minutos del partido sirvieron para ver una avalancha de ocasiones para las locales, que se encontraron con la portera, o con el hierro de la portería o falta de acierto, para haber podido aumentar la ventaja. Así se llegó al final del partido, con un 6-3 que deja el triunfo y los puntos en el apartado del Bembibre H.C.

El entrenador de las bercianas, Carlos Figueroa aseguraba que "ha sido un partido en el que pudimos haber metido más goles, pero es que el Ponteareas ha jugado bien, creando peligro con su tiro exterior. Sabe mal haber encajado esos goles en los minutos finales. Con un resultado claro, hemos dado minutos a las jugadoras que menos han jugado y eso se ha notado, pero sigo reiterando que pudimos haber marcado muchos más goles. Me voy descontento con esa tarjeta azul sobre Pía, que es una jugadora que no pega ningún palo y lleva cuatro azules en la liga. En la próxima que reciba deberá descansar y eso es un peligro para nuestro juego. Creo que el árbitro se ha tragado algunos penaltis más e incluso libres directos, que podrían haber dado un resultado mayor. Me voy contento con el resultado final, los puntos y la victoria, pero esto no ha acabado. Falta corregir esos fallos defensivos que nos están costando goles en contra, que de la nada, se crean ocasiones que lo acabamos pagando. Veremos el video del partido para seguir revisando en qué fallamos y poder corregir errores. Quedan muchos partidos y todos serán complicados, pero seguiremos trabajando para lograr nuestros objetivos·.

Selección española sub-17

Emma López, la portera juvenil del Bembibre H-C, ha sido convocada a la sesión de control de la Selección española sub-17